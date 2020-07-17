Masterchef 2020 sezonu yarışmacıları kimler? Masterchef jüri üyeleri ve yarışmacıları belli oldu mu, yarışma ne zaman başlıyor?

Milyonların yakından takip ettiği Survivor yarışmasının sona ermesiyle Tv8 ekranlarını yeni sezonuyla Masterchef yarışmasını ekranlara taşıyor. Yarışma bu akşam ilk bölümü ile ekranlara gelecekken öte yandan yeni sezon yarışmacıları programın takipçilerinin gündeminde bulunuyor. Yine izleyenleri ekranlara kilitleyecek olan bu macerada yarışmacılar lezzet alanında şampiyonluk mücadelesi verecek. Peki, 2020 Masterchef yarışmacıları kimler? Masterchef yarışmacıları ve jüri üyeleri hakkında merak edilenler…

MASTERCHEF 2020 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU, JÜRİ ÜYELERİ KİMLER OLACAK?

Ekranlara yeni sezonuyla merhaba diyecek olan Masterchef yarışmacıları, jüri üyeleri ile her yıl olduğu gibi çok konuşulacak. Programda tecrübeli tecrübesiz birbirinden farklı yarışmacılar şampiyon olmak adına lezzet konusundaki başarılarını hem Türkiye'ye hem de üç jüri üyesine kanıtlamak zorunda…