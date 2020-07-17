Masterchef 2020 sezonu yarışmacıları kimler? Masterchef jüri üyeleri ve yarışmacıları belli oldu mu, yarışma ne zaman başlıyor?

Milyonların yakından takip ettiği Survivor yarışmasının sona ermesiyle Tv8 ekranlarını yeni sezonuyla Masterchef yarışmasını ekranlara taşıyor. Yarışma bu akşam ilk bölümü ile ekranlara gelecekken öte yandan yeni sezon yarışmacıları programın takipçilerinin gündeminde bulunuyor. Yine izleyenleri ekranlara kilitleyecek olan bu macerada yarışmacılar lezzet alanında şampiyonluk mücadelesi verecek. Peki, 2020 Masterchef yarışmacıları kimler? Masterchef yarışmacıları ve jüri üyeleri hakkında merak edilenler…
Ekranlara yeni sezonuyla merhaba diyecek olan Masterchef yarışmacıları, jüri üyeleri ile her yıl olduğu gibi çok konuşulacak. Programda tecrübeli tecrübesiz birbirinden farklı yarışmacılar şampiyon olmak adına lezzet konusundaki başarılarını hem Türkiye'ye hem de üç jüri üyesine kanıtlamak zorunda…
MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sevilen yarışma programının yeni sezonu bu akşam yeni bölümü ile başlıyor.
MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?
Mehmet Yalçınkaya 1974 yılında Bolu'nun Yenigüney köyünde dünyaya geldi. Mehmet Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.
2005'te Amerika'nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı. Almanya'da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.
25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer hedefiyle Avustralya'ya gitti. Master yaparken şeflik kariyerine adım attı. Bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Sydney'de menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına ait lezzet bulunan bir restron açtı. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya'da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı.
Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde dünyaya geldi. Üç kardeşten en küçüğü olan Danilo Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalya'da Gastronomi okudu. Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de aşkı bulunca burada kalmaya karar verdi.
Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. İstanbul Culinary Enstitute'de İtalyan yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı. Derya'nın Dünyası, İtalyan İşi, Elin Oğlu, Aşk Zamanı, İyi Fikir, Görümce, Lezzetin Şarkısı, Lezzet Akademisi gibi projelerin içerisinde yer aldı.
"Bir İtalyan, bir Hollandalı… 20 şehir, 20 farklı AB projesi" sloganıyla yola çıkan Avrupa'dan Anadolu'ya Lezzetler programında Wilco van Herpen ile birlikte Türkiye'nin farklı illerini gezdi.
Bu sezonun yarışmacıları henüz açıklanmadı. Ancak açıklandığını isim listesi halinde haberimizde olacaktır.