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Masterchef 2020'de 'e ikizi kadar benzeyen kimdir? Mehmet Gökçeöz nereli ve kaç yaşında?

MasterChef 2020 Türkiye bu akşam yeni sezon ilk bölüm ile izleyici karşısına çıkacak. Yarışmacılar merak edilirken 'e ikizi kadar benzeyen sosyal medyada epey konuşulmaya başlandı. 16 yarışmacı arsında girebilmek için yarışacak olan yarışmacılar adına heyecan giderek artarken Masterchef 2020'de Somer Şef'e ikizi kadar benzeyen ? Mehmet Gökçeöz nereli ve kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 17.7.2020 16:43 ABONE OL
Masterchef 2020'de Somer Şef'e ikizi kadar benzeyen Mehmet Gökçeöz kimdir? Mehmet Gökçeöz nereli ve kaç yaşında?

Ekranların sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye yeni sezon bu akşam başlıyor. 16 yarışması arasında girebilmek için bu akşam yarışacak olan yarışmacılar en güzel ve lezzetli yemeklerini yapacaklar. Yeni sezon yarışmacıları merak edilirken 'e ikizi kadar benzeyen sosyal medyaya salladı. Masterchef 2020'de Somer Şef'e ikizi kadar benzeyen ? Mehmet Gökçeöz nereli ve kaç yaşında?

MASTERCHEF 2020 YARIŞMACISI MEHMET GÖKÇEÖZ KİMDİR?

Somer Şef'e benzerliği ile sosyal medyayı sallayan Mehmet Gökçeöz hakkında bilgiler haberimizin devamında...

Masterchef 2020'de Somer Şef'e ikizi kadar benzeyen Mehmet Gökçeöz kimdir? Mehmet Gökçeöz nereli ve kaç yaşında?

MEHMET GÖKÇEÖZ KİMDİR?

, ilk bakışta herkesin ağzını açık bıraktı. Sebebi ise jüri üyesi Somer Sivrioğlu ile olan benzerliği. Birçok kişi Mehmet Gökçeöz Somer Sivrioğlu'nun kayıp ikizi mi gibi sorular sorarak araştırma yaptı. Hatta bu konu sosyal medyada gündeme taşındı. Gezmeyi çok seven şef adayı, mutfaklara da hakim. Gittiği yerlerde yemekleri takipçileri ile paylaşıyor ve değerlendirmelerde bulunuyor. Aynı zamanda DJ'lik de yapıyor.

Masterchef 2020'de Somer Şef'e ikizi kadar benzeyen Mehmet Gökçeöz kimdir? Mehmet Gökçeöz nereli ve kaç yaşında?
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Masterchef 2020'de Somer Şef'e ikizi kadar benzeyen Mehmet Gökçeöz kimdir? Mehmet Gökçeöz nereli ve kaç yaşında?
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