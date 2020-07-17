Masterchef 2020'de Somer Şef'e ikizi kadar benzeyen Mehmet Gökçeöz kimdir? Mehmet Gökçeöz nereli ve kaç yaşında?

MEHMET GÖKÇEÖZ KİMDİR?

Mehmet Gökçeöz, ilk bakışta herkesin ağzını açık bıraktı. Sebebi ise jüri üyesi Somer Sivrioğlu ile olan benzerliği. Birçok kişi Mehmet Gökçeöz Somer Sivrioğlu'nun kayıp ikizi mi gibi sorular sorarak araştırma yaptı. Hatta bu konu sosyal medyada gündeme taşındı. Gezmeyi çok seven şef adayı, mutfaklara da hakim. Gittiği yerlerde yemekleri takipçileri ile paylaşıyor ve değerlendirmelerde bulunuyor. Aynı zamanda DJ'lik de yapıyor.