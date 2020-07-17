Ekranların sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye yeni sezon bu akşam başlıyor. 16 yarışması arasında girebilmek için bu akşam yarışacak olan yarışmacılar en güzel ve lezzetli yemeklerini yapacaklar. Yeni sezon yarışmacıları merak edilirken Somer Şef'e ikizi kadar benzeyen Mehmet Gökçeöz sosyal medyaya salladı. Masterchef 2020'de Somer Şef'e ikizi kadar benzeyen Mehmet Gökçeöz kimdir? Mehmet Gökçeöz nereli ve kaç yaşında?
Somer Şef'e benzerliği ile sosyal medyayı sallayan Mehmet Gökçeöz hakkında bilgiler haberimizin devamında...
Mehmet Gökçeöz, ilk bakışta herkesin ağzını açık bıraktı. Sebebi ise jüri üyesi Somer Sivrioğlu ile olan benzerliği. Birçok kişi Mehmet Gökçeöz Somer Sivrioğlu'nun kayıp ikizi mi gibi sorular sorarak araştırma yaptı. Hatta bu konu sosyal medyada gündeme taşındı. Gezmeyi çok seven şef adayı, mutfaklara da hakim. Gittiği yerlerde yemekleri takipçileri ile paylaşıyor ve değerlendirmelerde bulunuyor. Aynı zamanda DJ'lik de yapıyor.