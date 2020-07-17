Masterchef Mehmet Şef'in parmakları yok mu, eline ne oldu? Mehmet Yalçınkaya'nın parmakları neden yok?

MasterChef Türkiye, üçüncü yeni sezonu ile bu akşam başlıyor. Birbirinden farklı yarışmacıların yer aldığı programın jüri koltuğunda, geçtiğimiz sezonda olduğu gibi Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya oturuyor. MasterChef Türkiye 3. sezon ilk bölüm tanıtım fragmanı da yayınlanırken bir detay izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

MASTERCHEF MEHMET ŞEFİN PARMAKLARI YOK MU, ELİNE NE OLDU?

O da, geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi Mehmet Şef'in sol elini gizlemesi oldu. Geçtiğimiz sezonlarda da sol elini gizlemesi ile dikkatlerin odağı hâline gelen Mehmet Yalçınkaya'nın, böyle bir davranışı neden yaptığı ise merak konusu durumunda. Bu noktada, 'Masterchef Mehmet şefin parmakları yok mu, ne oldu ve nasıl kaybetti?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Edinilen bilgiye göre, Mehmet şefin sol elini gizleme nedeni de ortaya çıktı. Peki, Mehmet Şef'in parmakları neden yok, sol eline ne oldu?

İşte, merak edilen sorunun yanıtı...