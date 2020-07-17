MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında? Mehmet Şef aslen nereli?

MasterChef Mehmet şef kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Bu soruların yanıtları, MasterChef Türkiye'nin başlaması ile beraber yeniden araştırılmaya başlandı. Zira, programın jüri üyeleri arasında, Mehmet Yalçınkaya da bulunuyor. Geçtiğimiz sezonlarda da programın jüri üyeleri arasında bulunan Mehmet Şef, yarışmacılara yönelik sert tavırları ile biliniyor.
Bu doğrultuda, Mehmet Şef'in hayatı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Peki, MasterChef Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında ve nereli? Türk mutfağına olan sevgisini her fırsatta dile getiren Yalçınkaya 1974 yılı Bolu doğumlu.
İşte Mehmet Yalçınkaya'nın hayatı…
'Fusion Mutfak' akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan isim olan Mehmet Yalçınkaya, dünya çapında başarılarını kanıtlamış bir isim.
Masterchef'in Mehmet Şef'i 1974 yılında aşçılar diyarı Bolu'da dünyaya geldi. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.
Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı kültürlerde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı.
MEHMET YALÇINKAYA'NIN KARİYERİ
2008'de Almanya'da dört yılda bir yapılan IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü olmayı başardı.
2012'de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.
Almanya'da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.
2018 TÜRES tarafından düzenlenen Türkiye Lezzet Ödüllerinde 500 bin kişinin üzerinde halk oylaması ile En iyi Şef Ödülü'nün de sahibi oldu. Ayrıca pek çok ulusal ve uluslararası ödülün de sahibi oldu.