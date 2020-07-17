MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında? Mehmet Şef aslen nereli?

MasterChef Mehmet şef kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Bu soruların yanıtları, MasterChef Türkiye'nin başlaması ile beraber yeniden araştırılmaya başlandı. Zira, programın jüri üyeleri arasında, Mehmet Yalçınkaya da bulunuyor. Geçtiğimiz sezonlarda da programın jüri üyeleri arasında bulunan Mehmet Şef, yarışmacılara yönelik sert tavırları ile biliniyor.

MASTERCHEF MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Bu doğrultuda, Mehmet Şef'in hayatı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Peki, MasterChef Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında ve nereli? Türk mutfağına olan sevgisini her fırsatta dile getiren Yalçınkaya 1974 yılı Bolu doğumlu.

İşte Mehmet Yalçınkaya'nın hayatı…