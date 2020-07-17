MasterChef Türkiye başlıyor! MasterChef 2020 Türkiye yarışmacıları ve jürileri

Ekranların sevilen yemek yarışması programı MasterChef 2020 başlıyor. Yarışmanın başlaması ile birlikte yarışmacıların kimler olduğu ve nasıl bir sistem olacağı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Tanıtım fragmanının da yayınlanmasının ardından heyecan giderek artıyor. Peki; MasterChef yarışmacıları belli oldu mu? MasterChef Türkiye 2020 yarışmacıları açıklandı mı?
MasterChef Türkiye 17 Temmuz Cuma akşamı ekran macerasına başlayacak. Yarışmacı seçmen için elemeler gerçekleştirilecek. Peki; MasterChef yarışmacıları belli oldu mu?
MasterChef Türkiye'de yeni sezon 17 Temmuz 2020 Cuma tarihinde TV8 ekranlarında sevenleriyle buluşacak. Acun Ilıcalı'nın da aktardığı üzere bu yıl Masterchef Türkiye'ye dünya üzerinden 100 binin üzerinde başvuru aldıklarını ve seçim konusunda zorlandıklarını ifade ettiği yemek yarışmasında yarışmacıları yine zorlu bir sezon bekliyor.
MasterChef Türkiye'de bu sezonun yarışmacıları ilerleyen günlerde belli olacak.
GEÇEN SEZON KİM ŞAMPİYON OLMUŞTU?
MasterChef'te geçen sezon ise son beş yarışmacı arasında Batuhan, Ekin, Güzide, Alican ve Cemre bulunuyordu.
MasterChef'in 5.'si Batuhan olurken, final haftasında ilk elenen ise Ekin olmuştu. Yarı finalde ise Cemre, Alican ve Güzide kozlarını paylaşmıştı. Final haftasına kalan yarışmacılar arasında profesyonel şef olmayan tek yarışmacı Güzide Mertcan, son bölümde elendi ve hayâllerine veda etmişti.
MasterChef 2019 büyük finale ise Cemre ve Alican kalmış son yemekte hünerlerini daha iyi sergileyen Cemre Uyanık mutlu sona ulaşarak 2019 Masterchef Türkiye'nin şampiyonu olmaya hak kazanmıştı.