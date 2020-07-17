MasterChef Türkiye başlıyor! MasterChef 2020 Türkiye yarışmacıları ve jürileri

Ekranların sevilen yemek yarışması programı MasterChef 2020 başlıyor. Yarışmanın başlaması ile birlikte yarışmacıların kimler olduğu ve nasıl bir sistem olacağı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Tanıtım fragmanının da yayınlanmasının ardından heyecan giderek artıyor. Peki; MasterChef yarışmacıları belli oldu mu? MasterChef Türkiye 2020 yarışmacıları açıklandı mı?

MASTERCHEF YARIŞMACILARI 2020: MASTERCHEF YARIŞMACILARI KİMLER?

MasterChef Türkiye 17 Temmuz Cuma akşamı ekran macerasına başlayacak. Yarışmacı seçmen için elemeler gerçekleştirilecek. Peki; MasterChef yarışmacıları belli oldu mu?