Masterchef Walison Fonseca kimdir, nereli? Masterchef’in Brezilyalı yarışmacısı Walison Fonseca kaç yaşında, evli mi?

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kimdir, nereli? Masterchef’in Brezilyalı yarışmacısı Walison Fonseca kaç yaşında, evli mi?

Yeni sezon bölümleri ile ekranlara merhaba diyecek olan yarışma programı 2020 yarışmacısı dikkatleri şimdiden üzerine çekiyor. Sosyal medyada adından söz ettiren Brezilyalı model Tv8'in sevilen yarışmasının yeni sezon kadrosunda yer alacak. Peki, Masterchef'in Brezilyalı yarışmacısı Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında? Masterchef Walison Fonseca nereli, evli mi? İşte hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 17.7.2020 17:29 Son Güncelleme: 17.7.2020 17:29 ABONE OL
Masterchef’in Brezilyalı yarışmacısı Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında? Masterchef Walison Fonseca nereli, evli mi?

Türkiye'de bu sezon dünyanın birçok yerinden gelen yarışmacılar ile kadrosu dikkat çekiyor. Özellikle de Brezilyalı model , sosyal medyada şimdiden adından söz ettirmeye başladı. Tanıtımda yer alan ve özellikle sosyal medyada yüksek takipçi sayısı ile dikkatleri çeken yarışmacının lezzet konusunda göstereceği başarı ise merak konusu. Peki, Masterchef'in Brezilyalı yarışmacısı Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında? Masterchef Walison Fonseca nereli, evli mi? İşte hakkında merak edilenler…

MASTERCHEF YARIŞMACISI WALISON FONSECA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, KİMİNLE EVLİ?

Sevilen program Masterchef bu akşam televizyon ekranlarında 2020 sezonu ilk bölümü ile merhaba diyor. Yarışmanın kadrosunda yerini alan Brezilyalı model Walison Fonseca izleyenlerin dikkatini çekerken sosyal medyada tanınmış isimlerden olduğu biliniyor…

Masterchef’in Brezilyalı yarışmacısı Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında? Masterchef Walison Fonseca nereli, evli mi?

WALISON FONSECA KİMDİR?

TV8 ekranlarındaki yerini alacak olan fenomen yarışmanın bu sezon kadrosundaki isimlerden biri olan , 1985 doğumlu olarak biliniyor ve 35 yaşında. Modellik yapmaktadır. Melisa Pınar isimli bir Türk ile evli olan yarışmacının ayrıca bir kızı bulunmaktadır. Sosyal medya hesabındaki fotoğrafları ile sürekli seyahat halinde olduğu gözlemlenen yarışmacı aynı zamanda sporla da ilgileniyor.

Masterchef’in Brezilyalı yarışmacısı Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında? Masterchef Walison Fonseca nereli, evli mi?
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Masterchef Walison Fonseca kimdir, nereli? Masterchef’in Brezilyalı yarışmacısı Walison Fonseca kaç yaşında, evli mi?
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