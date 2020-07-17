Masterchef Walison Fonseca kimdir, nereli? Masterchef’in Brezilyalı yarışmacısı Walison Fonseca kaç yaşında, evli mi?

Masterchef Türkiye'de bu sezon dünyanın birçok yerinden gelen yarışmacılar ile kadrosu dikkat çekiyor. Özellikle de Brezilyalı model Walison Fonseca, sosyal medyada şimdiden adından söz ettirmeye başladı. Tanıtımda yer alan ve özellikle sosyal medyada yüksek takipçi sayısı ile dikkatleri çeken yarışmacının lezzet konusunda göstereceği başarı ise merak konusu. Peki, Masterchef'in Brezilyalı yarışmacısı Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında? Masterchef Walison Fonseca nereli, evli mi? İşte hakkında merak edilenler…
Sevilen program Masterchef bu akşam televizyon ekranlarında 2020 sezonu ilk bölümü ile merhaba diyor. Yarışmanın kadrosunda yerini alan Brezilyalı model Walison Fonseca izleyenlerin dikkatini çekerken sosyal medyada tanınmış isimlerden olduğu biliniyor…
WALISON FONSECA KİMDİR?
TV8 ekranlarındaki yerini alacak olan fenomen yarışmanın bu sezon kadrosundaki isimlerden biri olan Walison Fonseca, 1985 doğumlu olarak biliniyor ve 35 yaşında. Modellik yapmaktadır. Melisa Pınar isimli bir Türk ile evli olan yarışmacının ayrıca bir kızı bulunmaktadır. Sosyal medya hesabındaki fotoğrafları ile sürekli seyahat halinde olduğu gözlemlenen yarışmacı aynı zamanda sporla da ilgileniyor.