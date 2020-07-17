Bu akşam ekrana gelecek olan Şansımı Seveyim filmi için geri sayım başladı. Türk yerli komedi filmlerinden biri olan Şansımı Seveyim filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer bilgisi gibi detaylar merak ediliyor. 2017 yılında vizyona giren filmde Sakarlıkları ve uğursuzluğuyla etrafındaki herkesi kaçıran Sebahattin (Cem Gelinoğlu), ne yapsa şanssızlıklarından bir türlü kurtulamamaktadır. Peki Şansımı Seveyim filmi nerede çekildi? Şansımı Seveyim filmi konusu ne, oyuncuları kim?
Sakarlıkları ve uğursuzluğuyla etrafındaki herkesi kaçıran Sebahattin (Cem Gelinoğlu), ne yapsa şanssızlıklarından bir türlü kurtulamamaktadır. Bir gün panayırda tanıştığı Yaprak'a (Zeynep Tuğçe Bayat) aşık olan Sebahattin, lanetten kurtulabilmek için geçmişte ahını aldığı insanlarla yeniden buluşup helallik istemeye karar verir.
Şansımı Seveyim filmi Darıca ve Beykoz semtlerinde kurulan setlerde çekildi.
Cem Gelinoğlu-Sebahattin
Gökhan Kıraç-İzzet
Zerrin Sümer-Meryem
Ümit Yesin-Sado
Metin Yıldız-Nizam
Zeynep Tuğçe Bayat-Yaprak
Gülsüm Alkan-Sabiha
Mustafa Kırantepe-Durmuş