Bu akşam ekrana gelecek olan Şansımı Seveyim filmi için geri sayım başladı. Türk yerli komedi filmlerinden biri olan Şansımı Seveyim filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer bilgisi gibi detaylar merak ediliyor. 2017 yılında vizyona giren filmde Sakarlıkları ve uğursuzluğuyla etrafındaki herkesi kaçıran Sebahattin (Cem Gelinoğlu), ne yapsa şanssızlıklarından bir türlü kurtulamamaktadır. Peki Şansımı Seveyim filmi nerede çekildi? Şansımı Seveyim filmi konusu ne, oyuncuları kim?

ŞANSIMI SEVEYİM KONUSU NE?

Sakarlıkları ve uğursuzluğuyla etrafındaki herkesi kaçıran Sebahattin (Cem Gelinoğlu), ne yapsa şanssızlıklarından bir türlü kurtulamamaktadır. Bir gün panayırda tanıştığı Yaprak'a (Zeynep Tuğçe Bayat) aşık olan Sebahattin, lanetten kurtulabilmek için geçmişte ahını aldığı insanlarla yeniden buluşup helallik istemeye karar verir.

ŞANSIMIZ SEVEYİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

Şansımı Seveyim filmi Darıca ve Beykoz semtlerinde kurulan setlerde çekildi.

ŞANSIMI SEVEYİM OYUNCULARI KİM?

Cem Gelinoğlu-Sebahattin

Gökhan Kıraç-İzzet

Zerrin Sümer-Meryem

Ümit Yesin-Sado

Metin Yıldız-Nizam

Zeynep Tuğçe Bayat-Yaprak

Gülsüm Alkan-Sabiha

Mustafa Kırantepe-Durmuş