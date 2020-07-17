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filmi konusu nedir, neyi anlatıyor? oyuncuları!

filmi, bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Son dönemin öne çıkan Hint filmlerinden olan , konusu ve oyuncuları ile de öne çıkıyor. Bu noktada, ' ne, oyuncuları kimler?' sorularının yanıtları merak konusu oldu. İşte, Sevginin Gücü filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

Giriş Tarihi: 17.7.2020 16:14 ABONE OL
Sevginin Gücü filmi konusu nedir, neyi anlatıyor? Sevginin Gücü filmi oyuncuları!

Hint filmi olan Sevginin Gücü, bu akşam TRT 1'de yayınlanacak. Sevginin Gücü, konuşamayan küçük bir kız ile yolları kesişen bir adamın hikayesini anlatıyor. Geniş oyuncu kadrosu ile öne çıkan film, son dönemin iddialı Hint yapımlarından birisi olarak biliniyor. İşte, Sevginin Gücü filmi konusu ve oyuncuları...

SEVGİNİN GÜCÜ FİLMİ KONUSU

Pakistanlı konuşamayan küçük Shahida'nın (Harshaali Malhotra) annesi, Hindistan'da çocuğunun tedavi edileceğini öğrenir. Hindistan'a gidiş yolculuğunda küçük Shahida, annesini kaybeder. Hindistan'da Shahida'ya yardım edecek olan kişi ise Bajrangi Bhaijaan müridinden olan Pavan'dır. Pavan (Salman Khan) ile Shahida'nın yolları bakalım nasıl kesişecek ve Pavan, Shaihada'yı ailesine ulaştırabilecek midir?

SEVGİNİN GÜCÜ FİLMİ OYUNCULARI

  • Salman Khan
  • Kareena Kapoor
  • Sharat Saxena
  • Haarshaali Malhotra
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Sevginin Gücü filmi konusu nedir, neyi anlatıyor? Sevginin Gücü filmi oyuncuları!
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