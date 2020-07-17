MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında? Somer Sivrioğlu (Somer Şef) nereli?

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MasterChef jüri üyesi kimdir, kaç yaşında? Somer Sivrioğlu () nereli?

, Masterchef jüri üyeleri arasında en dikkat isim arasında yer alıyor. Yemek alanında kendini yetiştirmiş olan Sivrioğlu, 1995 yılında Avustralya’ya giderek akademik kariyerine başlamıştır. Şu sıralar Masterchef yarışmasında jüri üyeliği yapan hayatı, yaşı gibi bilgiler araştırılıyor. Buna göre; Masterchef jürisi , kaç yaşında? Somer Sivrioğlu (Somer Şef) nereli, çocukları var mı?

Giriş Tarihi: 17.7.2020 17:11 Son Güncelleme: 17.7.2020 17:12 ABONE OL
Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında? Somer Sivrioğlu Somer Şef nereli?

Masterchef jüri üyelerinden , medya gündeminin en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Kariyer hedeflerini adım adım tırmanan hayatı, yaşı gibi bilgiler ise araştırılıyor. Yemek alanında kendini yetiştirmiş ve yarışmacılarında iyi yemekler yapması için taktik veren Somer Sivrioğlu hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki Somer Sivrioğlu (Somer Şef) kimdir, kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF JÜRİSİ SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Masterchef yeni sezon bu akşam başlıyor. Ünlü şef Somer Sivrioğlu üçüncü sezonda da Masterchef jüri üyeliğini üstleniyor. 25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer hedefiyle Avustralya'ya gitti.

İşte hakkında merak edilenler…

Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında? Somer Sivrioğlu Somer Şef nereli?

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen , 1995 yılında akademik kariyer hedefiyle Avustralya'ya gitti. Master yaparken şeflik kariyerine adım attı. Bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Sydney'de menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına ait lezzet bulunan bir restron açtı.

Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya'da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı. 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile hayatını birleştiren Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babasıdır. Çift daha sonra boşanmıştır.

Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye'de de jüri üyeliği yapıyor.

Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında? Somer Sivrioğlu Somer Şef nereli?
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MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında? Somer Sivrioğlu (Somer Şef) nereli?
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