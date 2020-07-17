MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında? Somer Sivrioğlu (Somer Şef) nereli?

Masterchef jüri üyelerinden Somer Şef, medya gündeminin en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Kariyer hedeflerini adım adım tırmanan Somer Sivrioğlu hayatı, yaşı gibi bilgiler ise araştırılıyor. Yemek alanında kendini yetiştirmiş ve yarışmacılarında iyi yemekler yapması için taktik veren Somer Sivrioğlu hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki Somer Sivrioğlu (Somer Şef) kimdir, kaç yaşında, nereli?
Masterchef yeni sezon bu akşam başlıyor. Ünlü şef Somer Sivrioğlu üçüncü sezonda da Masterchef jüri üyeliğini üstleniyor. 25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer hedefiyle Avustralya'ya gitti.
İşte hakkında merak edilenler…
25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer hedefiyle Avustralya'ya gitti. Master yaparken şeflik kariyerine adım attı. Bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Sydney'de menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına ait lezzet bulunan bir restron açtı.
Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya'da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı. 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile hayatını birleştiren Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babasıdır. Çift daha sonra boşanmıştır.
Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye'de de jüri üyeliği yapıyor.