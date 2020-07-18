Kim Milyoner Olmak İster yarışması, her cumartesi olduğu gibi, bu akşam da atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Milyoner'de az önce sorulan 1974-1978 arasında süren Gombe Savaşı hangileri arasında gerçekleşmiştir? sorusu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. 30 bin TL değerindeki soru hakkında yarışmacı düşünürken, izleyiciler de doğru yanıtı bulmak isteiyor.

1974-1978 arasında süren Gombe Savaşı hangileri arasında gerçekleşmiştir?

A)Aslanlar B)Filler C)Şempanzeler D)Kangurular