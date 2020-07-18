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1974-1978 arasında süren Gombe Savaşı hangileri arasında gerçekleşmiştir?

'de televizyon ekranlarının en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster, yeni bölümü ile bu akşam atv'de seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster, yarışmacılarının ilginç hikaye ve performanslarının yanı sıra, ilk defa sorulan soruları ile de dikkat çekiyor. Bugün sorulan 1974-1978 arasında süren Gombe Savaşı hangileri arasında gerçekleşmiştir? sorusu da vatandaşlar için merak konusu oldu. Peki, 1974-1978 arasında süren Gombe Savaşı hangileri arasında gerçekleşmiştir? sorusunun cevabı nedir?

Giriş Tarihi: 18.7.2020 22:25 Son Güncelleme: 18.7.2020 22:26 ABONE OL
Milyoner'de ilginç soru:

Kim Olmak İster yarışması, her cumartesi olduğu gibi, bu akşam da atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Milyoner'de az önce sorulan 1974-1978 arasında süren Gombe Savaşı hangileri arasında gerçekleşmiştir? sorusu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. 30 bin TL değerindeki soru hakkında yarışmacı düşünürken, izleyiciler de doğru yanıtı bulmak isteiyor.

1974-1978 arasında süren Gombe Savaşı hangileri arasında gerçekleşmiştir?

A)Aslanlar B)Filler C)Şempanzeler D)Kangurular

Milyoner'de ilginç soru:

Doğru Cevap: C)Şempanzeler

Milyoner'de ilginç soru:
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1974-1978 arasında süren Gombe Savaşı hangileri arasında gerçekleşmiştir?
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