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6.010.000 abd dolarına satılarak açık artırmada satılan  en pahalı gitar unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?

'de televizyon ekranlarının en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile bu akşam atv'de seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster, yarışmacılarının ilginç hikaye ve performanslarının yanı sıra, ilk defa sorulan soruları ile de dikkat çekiyor. Bugün sorulan geçtiğimiz günlerde 6.010.000 abd dolarına satılarak açık artırmada satılan  en pahalı gitar unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir? sorusu da vatandaşlar için merak konusu oldu. Peki, geçtiğimiz günlerde 6.010.000 abd dolarına satılarak açık artırmada satılan  en pahalı gitar unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir? Sorusunun cevabı nedir? İşte, az önce sorulan soru ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 18.7.2020 23:47 ABONE OL
6.010.000 abd dolarına satılarak açık artırmada satılan  en pahalı gitar unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, her cumartesi olduğu gibi, bu akşam da atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Milyoner'de az önce sorulan geçtiğimiz günlerde 6.010.000 abd dolarına satılarak açık artırmada satılan en pahalı gitar unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir? sorusu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. 30 bin TL değerindeki soru hakkında yarışmacı düşünürken, izleyiciler de doğru yanıtı bulmak istiyor.

Geçtiğimiz günlerde 6.010.000 abd dolarına satılarak açık artırmada satılan en pahalı gitar unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?

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6.010.000 abd dolarına satılarak açık artırmada satılan  en pahalı gitar unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?
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