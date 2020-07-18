Kim Milyoner Olmak İster yarışması, her cumartesi olduğu gibi, bu akşam da atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Milyoner'de az önce sorulan geçtiğimiz günlerde 6.010.000 abd dolarına satılarak açık artırmada satılan en pahalı gitar unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir? sorusu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. 30 bin TL değerindeki soru hakkında yarışmacı düşünürken, izleyiciler de doğru yanıtı bulmak istiyor.

Geçtiğimiz günlerde 6.010.000 abd dolarına satılarak açık artırmada satılan en pahalı gitar unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?