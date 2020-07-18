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filmi konusu ne? oyuncuları kim?

Aksiyon türü filmlere ilgisi olanlar için bu akşam filmi izleyicisiyle buluşacak. Tv’de ilk kez yayınlanacak olan yapımda Savaş hakkında kimseye birşey anlatmayan Bud'ın karmaşık savaş geçmişi günümüzdeki savaşlarla kıyaslanarak Memorial Day'de anlatılıyor. Gerek konusu gerekse iddialı oyuncu kadrosuyla vizyona girdiği dönem büyük ilgi gören ve oyuncularını haberimizde derledik. Peki konusu ne, oyuncuları kim?

Giriş Tarihi: 18.7.2020 16:28 ABONE OL
Anma Günü filmi konusu ne? Anma Günü filmi oyuncuları kim?

Bu akşam ekrana gelecek olan yapımlar arasında yer alan Anma Günü filmi konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor. Aksiyon türünde izleyicisi karşısına çıkacak olan yapımda Jonathan Bennett, James Cromwell, John Cromwell gibi ünlü oyuncular bulunuyor. Daha önceden izleyenler ve bu akşam tekrardan izlemek isteyenler için televizyonda ekrana gelecek olan Anma Günü filmi konusu ne? Anma Günü filmi oyuncuları kim?

ANMA GÜNÜ FİLMİ KONUSU NE?

1993 yılında Kyle 13 yaşındadır ve II. Dünya Savaşı'nda yaşanan Normandiya çıkartmasında büyük babasına ait gizemli bir kutu bulur. Herkes bu kutuyu yerine koymasını ister ama Kyle reddeder. Bunun üzerine Büyükbaba Bud, Kyle'a üç hikaye anlatacağına dair söz verir. Ama bu hikayeler sadece geçmişe değil, geleceğe de ait olacaktır…

ANMA GÜNÜ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Jonathan Bennett

James Cromwell

John Cromwell

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Anma Günü filmi konusu ne? Anma Günü filmi oyuncuları kim?
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