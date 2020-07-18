Bu akşam ekrana gelecek olan yapımlar arasında yer alan Anma Günü filmi konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor. Aksiyon türünde izleyicisi karşısına çıkacak olan yapımda Jonathan Bennett, James Cromwell, John Cromwell gibi ünlü oyuncular bulunuyor. Daha önceden izleyenler ve bu akşam tekrardan izlemek isteyenler için televizyonda ekrana gelecek olan Anma Günü filmi konusu ne? Anma Günü filmi oyuncuları kim?

ANMA GÜNÜ FİLMİ KONUSU NE?

1993 yılında Kyle 13 yaşındadır ve II. Dünya Savaşı'nda yaşanan Normandiya çıkartmasında büyük babasına ait gizemli bir kutu bulur. Herkes bu kutuyu yerine koymasını ister ama Kyle reddeder. Bunun üzerine Büyükbaba Bud, Kyle'a üç hikaye anlatacağına dair söz verir. Ama bu hikayeler sadece geçmişe değil, geleceğe de ait olacaktır…

ANMA GÜNÜ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Jonathan Bennett

James Cromwell

John Cromwell