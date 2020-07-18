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ne zaman açıklanacak? 2020 Lisesi

tarafından uygulanacak olan AÖL sınav tarihleri belli oldu. Uzun süredir sınavlara hazırlanan öğrenciler Lisesi sınav yerlerini sorgulamaya başladı. Belli sebeplerden ötürü liseyi açıktan bitirmeye çalışan öğrencilerin ikinci dönem sınavları 25-26 Temmuz tarihinde yapılacak. Peki Lise (AÖL) sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 18.7.2020 16:43 ABONE OL
AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Açıköğretim Lisesi AÖL sınav yerleri sorgula

25-26 Temmuz'da sınava girecek adaylar tarafından sorgulanıyor. Corona virüs pandemisi sebebiyle ertelenen sınavlarının tarihleri belli oldu. Açıköğretim Lisesi öğrencileri, 2019-2020 Eğitim yılının ikinci dönem sınavına katılmak için geri sayımı sürdürürken sınav yerlerini öğrenmeye çalışıyor. Konuya yönelik araştırmalarına hız kazandıran öğrenciler için detayları haberimizde derledik. Peki ?

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre, AÖL sınavları 25-26 Temmuz'da yapılacak. Sınava girmeden önce adaylar sınav yerlerini öğrenmeye çalışıyor. AÖL sınav yerleri henüz belirlenmedi. , AÖL sınavı ile ilgili açıklama yaptı.

İşte AÖL sınav yerleri ve tüm detaylar…

AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Açıköğretim Lisesi AÖL sınav yerleri sorgula

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

, AÖL sınavı ile ilgili şu açıklamayı yaptı;

" Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır."

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.

AÇIK LİSE SINAVLARINA GİRERKEN HANGİ BELGELER İSTENİR?

Adaylar sınavlara Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) ile girmelidir. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli kimlik kartı (nüfus cüzdanı, ehliyet pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü adaylar kendi kurşun kalem ve silgileri ile sınava girecektir.

AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Açık öğretim lise sınavlarına girecek öğrenciler için sınav yerleri henüz belli olmadı. Milli Eğitim Bakanlığı, sınav yerlerini henüz erişime açmadı. AÖL sınav yerlerinin önümüzdeki haftadan itibaren erişime açılması bekleniyor. Konuya yönelik detaylar gelince haberimizde yer alacaktır.

AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Açıköğretim Lisesi AÖL sınav yerleri sorgula
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AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Açıköğretim Lisesi AÖL sınav yerleri sorgula
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