Islah Adası filminin konusu nedir? Islah Adası filmi oyuncuları kimler?

Islah Adası filmi, bu gece ATV ekranlarında yayınlanacak. Yabancı film severlerin merakla beklediği film, 2016 yılında vizyona girdi. Gerilim ve aksiyon türünde olan Islah Adası filminin yönetmenliğini Jim Gillespie yaparken senaryosunu Alexander Ignon kaleme aldı. Peki, Islah Adası filminin konu ne, oyuncuları kimler? İşte, Islah Adası filminin oyuncu kadrosu ve konusu...

ISLAH ADASI FİLMİ KONUSU

Bir grup sorunlu zengin çocuğu olan gençleri ıssız bir adada yaşam koşullarını değiştirmek üzere eğitime gönderirler. Ama bu bir grup gencin bilmediği bir şey vardır fidye için plan yapan bir grup paralı asker.

ISLAH ADASI FİLMİNİN OYUNCULARI