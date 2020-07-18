Bu akşam televizyonda ekrana gelecek olan Madagaskar Penguenleri filmi konusu ve seslendirme kadrosuyla merak ediliyor. Skipper, Kowalski, Rico and Private karakterleri ile çocukların ilgisini çekecek olan yapım komedi ve animasyon türüyle karşımıza çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Eric Darnell, Simon J. Smith'in bulunduğu Madagaskar Penguenleri filmi konusu ne? Madagaskar Penguenleri seslendirme kadrosunda kimler var?

MADAGASKAR PENGUENLERİ FİLMİ KONUSU NE?

Başarılı ajan doğulmaz. Çünkü başarılı ajanlar yumurtadan çıkar! Madagascar'ın muhteşem ajanlarıyla tanışın: Skipper, Kowalski, Rico and Private.Bu seçkin penguenler, gizli bir örgütün kuvvetlerine katılırlar. İsmi Kuzey Rüzgarı olan bu organizasyona lideri yakışıklı ve kuvvetli ismi gizli bir Ajan liderlik etmektedir. Bu iki takımın bir an önce güçlerini birleştirip dünyayı yok etmek için hain planlar peşinde olan korkunç Dr. Octavius Brine'ı durdurması gerekmektedir.

MADAGASKAR PENGUENLERİ SESLENDİRME KADROSUNDA KİMLER VAR?

Madagaskar serisinin sevilen Penguenleri; Skipper, Kowalski, Rico ve Private'in casusluk macerasına odaklanacağımız filmin seslendirme kadrosunda; Benedict Cumberbatch, Eric Darnell, John Malkovich ve Simon J. Smith yer alıyor.

Türkçe seslendirme kadrosu: Sinan Divrik, Faruk Akgören, Ali Ekber Diribaş