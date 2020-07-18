Masterchef Havva Nalça kimdir? Masterchef Havva Nalça kaç yaşında, nereli?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef 2020 yeni sezon yarışmacılarından Havva Nalça dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Havva Nalça'nın hayat hikayesi ise izleyenleri epey duygulandırmıştı. Lezzet konusunda kendine güvenen yarışmacının hayatına dair merak edilenleri haberimizde derledik. Peki Masterchef Havva Nalça kimdir, kaç yaşında, nereli?
Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın kadrosunda yerini alan Havva Nalça izleyenlerin dikkatini çekerken sosyal medyada hayat hikayesiyle merak edilen isimler arasında bulunuyor. İşte Havva Nalça hakkında merak edilenler…
Kardeşleriyle birlikte Çocuk Esirgeme Kurumu'nda yetişen Havva, küçük yaşta annelik sorumluluğu aldığını belirtiyor. Havva yarışmaya Muğla'dan katılıyor ve yönetici asistanı olarak çalışıyor. Muğla'dan MasterChef yarışmasına katılan Havva Nalva 28 yaşındadır ve özel bir şirkette yönetici asistanlık yapmaktadır.