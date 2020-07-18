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kimdir? Nalça kaç yaşında, nereli?

Ekranların sevilen yemek Masterchef yeni sezonda birbirinden iddialı yarışmacılar yer alıyor. Yemek alanında kendilerini en iyi şekilde ifade etmeye çalışan yarışmacılardan birisi de oluyor. Programın ilk sezon ilk bölümünde hayat hikayesiyle duygulandıran Havva Nalça’nın yaşı, hayatı gibi bilgiler merak ediliyor. Özel bir şirkette yönetici asistanlık yaptığı bilinen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 18.7.2020 15:54 ABONE OL
Masterchef Havva Nalça kimdir? Masterchef Havva Nalça kaç yaşında, nereli?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef 2020 yeni sezon yarışmacılarından dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Havva Nalça'nın hayat hikayesi ise izleyenleri epey duygulandırmıştı. Lezzet konusunda kendine güvenen yarışmacının hayatına dair merak edilenleri haberimizde derledik. Peki kimdir, kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF HAVVA NALÇA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın kadrosunda yerini alan Havva Nalça izleyenlerin dikkatini çekerken sosyal medyada hayat hikayesiyle merak edilen isimler arasında bulunuyor. İşte Havva Nalça hakkında merak edilenler…

Masterchef Havva Nalça kimdir? Masterchef Havva Nalça kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF HAVVA NALÇA KİMDİR?

Kardeşleriyle birlikte Çocuk Esirgeme Kurumu'nda yetişen Havva, küçük yaşta annelik sorumluluğu aldığını belirtiyor. Havva yarışmaya Muğla'dan katılıyor ve yönetici asistanı olarak çalışıyor. Muğla'dan MasterChef yarışmasına katılan Havva Nalva 28 yaşındadır ve özel bir şirkette yönetici asistanlık yapmaktadır.

Masterchef Havva Nalça kimdir? Masterchef Havva Nalça kaç yaşında, nereli?
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Masterchef Havva Nalça kimdir? Masterchef Havva Nalça kaç yaşında, nereli?
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