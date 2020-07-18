Masterchef Havva Nalça kimdir? Masterchef Havva Nalça kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF HAVVA NALÇA KİMDİR?

Kardeşleriyle birlikte Çocuk Esirgeme Kurumu'nda yetişen Havva, küçük yaşta annelik sorumluluğu aldığını belirtiyor. Havva yarışmaya Muğla'dan katılıyor ve yönetici asistanı olarak çalışıyor. Muğla'dan MasterChef yarışmasına katılan Havva Nalva 28 yaşındadır ve özel bir şirkette yönetici asistanlık yapmaktadır.