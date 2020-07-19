Bizim Aile filmi konusu ne? Bizim Aile filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Eski Türk filmlerinden biri olan bu filmde Yaşar Usta, üç çocuğu ile dul kalmış bir adamdır; eşinin vefatından sonraysa kimseyle evlenmemiş, çocuklarına hem annelik hem babalık yapmıştır. Yaşar Usta ile aynı mahallede yaşayan komşusu Melek Hanım da 3 çocuğu ile zamanında dul kalmış, çocuklarını yetiştirmenin tüm zorluklarına katlanmıştır. Mahalledeki komşu ise Melek ile Yaşar Usta'nın tam birbirlerine göre olduğunu düşünürler ve hikaye burada başlar. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile Yeşilçam'ın ünlü filmlerinden olan Bizim Aile filmi nerede çekildi? Bizim Aile filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

BİZİM AİLE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bizim Aile filmi İstanbul Altunizade'de 1975 yılında çekildi.

BİZİM AİLE FİLMİ KONUSU

Yaşar Usta, üç çocuğu ile dul kalmış bir adamdır; eşinin vefatından sonraysa kimseyle evlenmemiş, çocuklarına hem annelik hem babalık yapmıştır. Yaşar Usta ile aynı mahallede yaşayan komşusu Melek Hanım da 3 çocuğu ile zamanında dul kalmış, çocuklarını yetiştirmenin tüm zorluklarına katlanmıştır. Mahalledeki komşu ise Melek ile Yaşar Usta'nın tam birbirlerine göre olduğunu düşünürler. Ne yapar eder çöpçatanlık yaparak bu iki yalnız insanı evlendirirler. Ama birbirleriye yaşamak zorunda kalan 6 kardeş o kadar da hızlı uyum sağlayamayacaktır...

BİZİM AİLE FİLMİ OYUNCULARI