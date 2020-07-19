ATV ekranlarına bu akşam gelecek olan Güzel ve Çirkin filmi için heyecan dorukta. Emma Watson, Dan Stevens gibi isimlerin yer aldığı film Disney masalından beyazperdeye aktarıldı. Disney masalından beyazperdeye uyarlanan filmde, tüccar olan bir adam yolculuğu sırasında fırtınaya yakalanır. Ailesine dönüş yolunda gece konaklayacak bir yer ararken yakınlardaki bir şatoyu görür. Ev sahibi ortada görünmese de her şey konuğun rahatı için ayarlanmıştır ve hikaye burada başlar. Güzel ve Çirkin filmi konusu nedir? Güzel ve Çirkin filmi oyuncuları kimler?

GÜZEL VE ÇİRKİN FİLMİ KONUSU

Disney masalından beyazperdeye uyarlanan filmde, tüccar olan bir adam yolculuğu sırasında fırtınaya yakalanır. Ailesine dönüş yolunda gece konaklayacak bir yer ararken yakınlardaki bir şatoyu görür. Ev sahibi ortada görünmese de her şey konuğun rahatı için ayarlanmıştır. Gitmek üzereyken, gözü bir güle ilişir ve kızının kendisinden bir gül istediği aklına gelir. Gülü koparan adam şatonun sahibi olan canavarla yüz yüze gelir ve hayatına karşılık kızını canavara teslim etmek zorunda kalır. Tüccarın en küçük kızı olan Belle anlaşmayı kabul ederek canavarın şatosuna yerleştiğinde hiç beklemediği bir aşkın kucağına atıldığından habersizdir...

GÜZEL VE ÇİRKİN FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2017

Yönetmen : Bill Condon

Türü : Fantastik / Müzikal / Aile

Oyuncular : Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline