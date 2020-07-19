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filmi konusu nedir? kimler?

Bu akşam ATV ekranlarına gelecek olan filmi için geri sayım başladı. 1999 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Renny Harlin oturuyor. Macera ve gerilim türlerinde olan filmin konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Beyazperdeden sonra televizyon ekranlarına gelecek olan nedir? kimler?

Giriş Tarihi: 19.7.2020 17:01 ABONE OL
Mavi Korku filmi konusu nedir? Mavi Korku filmi oyuncuları kimler?

ATV ekranlarına bu akşam gelecek olan Mavi Korku filmi için heyecan dorukta. Russell Franklin oldukça zengin bir işadamıdır. Beyin kanserinin tedavisi için fon arayan bir projeye büyük bir para yatırır. Projenin yürütücülerinden olan bilim insanı Susan McAlester, genetik bir metotla köpekbalıklarının beyinlerini genişletip, oradan alınan enzimlerle kanserin yayılmasını engellemeyi düşünmektedir ve hikaye burada başlar. Mavi Korku filmi konusu nedir? Mavi Korku filmi oyuncuları kimler?

MAVİ KORKU FİLMİ KONUSU

Russell Franklin oldukça zengin bir işadamıdır. Beyin kanserinin tedavisi için fon arayan bir projeye büyük bir para yatırır. Projenin yürütücülerinden olan bilim insanı Susan McAlester, genetik bir metotla köpekbalıklarının beyinlerini genişletip, oradan alınan enzimlerle kanserin yayılmasını engellemeyi düşünmektedir. Yapılan deneyler sonucunda köpekbalıkları, şimdi olduğundan çok daha zeki özellikler kazanırlar. Ayrıca çok daha fazla kana susamışlardır artık. Büyüyen ve ufku genişleyen akıllarını kullanıp ete daha kolay yoldan ulaşmanın planlarını yapan köpekbalıkları, bir şekilde bilim insanlarının elinden kaçmayı başararak açık denizlere açılırlar.

MAVİ KORKU FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 1999

Yönetmen : Renny Harlin

Türü : Macera / Gerilim

Oyuncular : Samuel L. Jackson, Saffron Burrows, Thomas Jane

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Mavi Korku filmi konusu nedir? Mavi Korku filmi oyuncuları kimler?
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