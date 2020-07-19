Ölümcül Oyun filminin konusu nedir? Ölümcül Oyun oyuncu kadrosunda kimler var?

Ölümcül Oyun filminde yaşadıkları sıkıntıları atlatmak amacıyla Londra'ya yerleşen Tom ve Anna çiftinin yaşam hikayesi anlatılıyor. Bu akşam ekrana gelecek film, sürükleyici konusu ve tecrübeli oyuncu kadrosu ile merak ediliyor. Ölümcül Oyun filminin konusu ne? Ölüm Oyun filminin oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgili merak edilenler…

ÖLÜMCÜL OYUN FİLMİNİN KONUSU

Tom ve Anna çifti, yaşadıkları sıkıntıları geride bırakmak ve yeni bir başlangıç yapmak için Londra'ya taşınmıştır. Peyzaj mimarı olan Tom, bir yandan oturacakları evi restore ederken, diğer yandan da irili ufaklı tadilat işlerinden para kazanmaktadır. Tüm maddi birikimlerini evin tadilatında kullanan Tom, çektiği kredilerden dolayı zor durumdadır.

Öğretmen olan Anna'nın ise en çok istediği şey bir bebek sahibi olmaktır. Gelirlerine katkı olsun diye alttaki bodrum katını, Ben adında bir adama kiraya veren çiftin kaderi, Ben'in evde ölü bulunması ile değişecektir. Polis soruşturması devam ederken evde yüklü miktarda para bulan çifti, zor kararlar beklemektedir.

ÖLÜMCÜL OYUN FİLMİ OYUNCU KADROSU

James Franco

Kate Hudson

Omar Sy as Khan

Tom Wilkinson

Anna Friel

Sam Spruell

Diarmaid Murtagh

Michael Jibson

Diana Hardcastle

Oliver Dimsdale