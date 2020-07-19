SON DAKİKA HABER: Survivor Yasin Obuz’dan Nisa Bölükbaşı ile ilgili zehir zemberek sözler! Sosyal medya bu olayı konuşuyor

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HABER: Survivor ’dan ile ilgili zehir zemberek sözler! Sosyal medya bu olayı konuşuyor

Tv8 ekranlarının fenomen yarışma programı , geçtiğimiz günlerde final yapmış ve kazanan isim Cemal Can olmuştu. Yarışma boyunca dikkat çeken isimlerden olan ve arasında sosyal medya başlayan tartışma ise gündeme bomba gibi düştü. Yaptığı paylaşımlar ile Nisa’nın arkasından konuştuğunu ifade eden Yasin Obuz, Nisa’ya yönelik zehir zemberek sözlerde bulundu. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 19.7.2020 11:01 Son Güncelleme: 19.7.2020 11:01 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Survivor Yasin Obuz’dan Nisa Bölükbaşı ile ilgili zehir zemberek sözler! Sosyal medya bu olayı konuşuyor

Ekranların uzun soluklu yarışma programı geçtiğimiz günlerde final yaparken, her geçen gün yarışmacılar tarafından yapılan açıklamalar, sosyal medyanın gündemine oturmaya devam ediyor. Yarışma boyunca dikkat çeken isimlerden olan ve arasında sosyal medya başlayan tartışma ise gündeme bomba gibi düştü.

Yasin Obuz, yarışmanın finaline kadar yükselmeyi başarmış ve son üç isim olma hakkı elde etmişti.

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.

Son Dakika Haberi: Survivor Yasin Obuz’dan Nisa Bölükbaşı ile ilgili zehir zemberek sözler! Sosyal medya bu olayı konuşuyor

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi.

Son Dakika Haberi: Survivor Yasin Obuz’dan Nisa Bölükbaşı ile ilgili zehir zemberek sözler! Sosyal medya bu olayı konuşuyor

Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.

geçen sezon Masterchef yarışmasına katılmıştı.

Son Dakika Haberi: Survivor Yasin Obuz’dan Nisa Bölükbaşı ile ilgili zehir zemberek sözler! Sosyal medya bu olayı konuşuyor
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SON DAKİKA HABER: Survivor Yasin Obuz’dan Nisa Bölükbaşı ile ilgili zehir zemberek sözler! Sosyal medya bu olayı konuşuyor
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