SON DAKİKA HABER: Survivor Yasin Obuz’dan Nisa Bölükbaşı ile ilgili zehir zemberek sözler! Sosyal medya bu olayı konuşuyor

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2020 geçtiğimiz günlerde final yaparken, her geçen gün yarışmacılar tarafından yapılan açıklamalar, sosyal medyanın gündemine oturmaya devam ediyor. Yarışma boyunca dikkat çeken isimlerden olan Yasin Obuz ve Nisa Bölükbaşı arasında sosyal medya başlayan tartışma ise gündeme bomba gibi düştü.

Yasin Obuz, yarışmanın finaline kadar yükselmeyi başarmış ve son üç isim olma hakkı elde etmişti.

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.