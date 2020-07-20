Gençliğim Eyvah 6. Bölümde neler oluyor? İşte Gençliğim Eyvah 6. yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların sevilen komedi dizisi Gençliğim Eyvah 6. Bölüm bu akşam ekranlara geliyor. Her bölümde seyircilerine kahkaha tufanı yaşatan yapımın son bölümünde Zola ve Azra arasındaki yakınlaşma Ahmet'i çileden çıkartır. Bu akşamki yeni bölüm ise dizinin sıkı takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Peki, Gençliğim Eyvah 6. Bölümde neler oluyor? İşte Gençliğim Eyvah 6. yeni bölüm fragmanı ve tüm detaylar!

GENÇLİĞİM EYVAH 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Gençliğim Eyvah 6. Bölüm (20 Temmuz 2020 Pazartesi) İmkansız aşkta büyük şok | Video

GENÇLİĞİM EYVAH SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Zola ve Azra yakınlaşması Ahmet'i çileden çıkarır!

Ahmet'in evinde kalan tüm erkekler Hacer tarafından sokağa atılınca, başlarına gelmeyen kalmaz. Zekeriya doğaya uyum sağlamaya çalışırken; Arif'in vahşi doğanın kurallarıyla hareket etmesi; başlarına olmadık işler açacaktır. Suzan, kaynanası Nuriye ile geçinemez.

Annesi ve Suzan arasında kalan Veysi perişan olur. İkisine de yaranamaz. Hacer ve Nuriye'nin karşılıklı rekabeti, aile içinde ilişkilerinin bozulmasına sebep olurken; Arif ve Zekeriya da ilişkileri düzeltmek için çabalar. Zola ile Azra arasında olan bitenleri fark eden Ahmet ise, Zola ile arasındaki gerginliğin su yüzüne çıkmasına neden olan bir hamlede bulunacaktır.

GENÇLİĞİM EYVAH KONUSU NEDİR?

Aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı ailelerinin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu hikayeyi seyirciyle buluşturan dizide, Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Burak Tozkoparan, Ekin Mert Daymaz, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin gibi başarılı isimler rol alıyor.