La Casa De Papel 5.sezon ne zaman başlıyor? La Casa De Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Dünya çapında büyük hayran kitlesine ulaşan La Casa De Papel yeni sezon için yayın tarihi merak ediliyor. İlk dört sezonuyla izlenme rekoru kıran ve yeni sezonları merakla beklenen yapımda yayıncı kuruluşundan açıklama bekleniyor. İspanyol yapımı Álex Pina tarafından yaratılan Netflix televizyon dizisi La Casa De Papel 5.sezon ne zaman? La Casa De Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

LA CASA DE PAPEL 5.SEZON NE ZAMAN?

Geçtiğimiz Nisan ayında 4. sezonu yayımlanan La Casa De Papel yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yapımın yeni bölüm yayın tarihine ilişkin henüz güncel bilgi bulunmuyor. Dizinin yaratıcısı Alex Pina'nın yaptığı en son açıklamaya göre sezonun iyi gitmesi durumunda sonraki sezonun çekimlerine önümüzdeki sene başlanacak.

LA CASA DE PAPEL YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Netflix dizisi La Casa De Papel yeni sezon fragmanı izleyicisiyle henüz buluşmadı.