La Casa De Papel 5.sezon ne zaman başlıyor? La Casa De Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

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De 5.sezon ne zaman başlıyor? fragmanı yayınlandı mı?

Dünyanın en popüler dijital yayın platformu Netflix dizisi De 5.sezon için geri sayım sürüyor. Hem dünya hem Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine ulaşan yapımın yeni sezon fragmanı merakla bekleniyor. Bir suç dehasının zekice planı doğrultusunda İspanyol Darphanesi'nin soygunu ile başlayan dizinin izleyici kitlesi 8 bölümden oluşan 4.son sezonu bitirdi. Şimdi ise gözler 5.sezon yayın tarihine çevrildi. Peki ne zaman yayınlanacak? fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 20.7.2020 09:10 Son Güncelleme: 20.7.2020 09:10 ABONE OL
La Casa De Papel 5.sezon ne zaman? La Casa De Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Dünya çapında büyük hayran kitlesine ulaşan De yeni sezon için yayın tarihi merak ediliyor. İlk dört sezonuyla izlenme rekoru kıran ve yeni sezonları merakla beklenen yapımda yayıncı kuruluşundan açıklama bekleniyor. İspanyol yapımı Álex Pina tarafından yaratılan Netflix televizyon dizisi ne zaman? fragmanı yayınlandı mı?

LA CASA DE PAPEL 5.SEZON NE ZAMAN?

Geçtiğimiz Nisan ayında 4. sezonu yayımlanan La Casa De Papel yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yapımın yeni bölüm yayın tarihine ilişkin henüz güncel bilgi bulunmuyor. Dizinin yaratıcısı Alex Pina'nın yaptığı en son açıklamaya göre sezonun iyi gitmesi durumunda sonraki sezonun çekimlerine önümüzdeki sene başlanacak.

LA CASA DE PAPEL YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Netflix dizisi izleyicisiyle henüz buluşmadı.

La Casa De Papel 5.sezon ne zaman? La Casa De Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

de 'in 5. yeni sezonu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. La Casa de Papel 5. sezonun en iyi ihtimalle önümüzdeki sene başında çıkması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi detaylar geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?

Bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler.

Álex Pina tarafından yaratılan televizyon dizisinin iki kısma ayrılan bir tek sezondan ibaret olması planlanmıştı. 15 bölümden oluşan dizi ilk olarak 2 Mayıs 2017 - 23 Kasım 2017 tarihlerinde İspanyol televizyon kanalı Antena 3'te yayımlandı. 2017 sonlarında Netflix, dizinin dünya genelinde dijital yayın haklarını satın aldı. Diziyi daha kısa 22 bölüme bölen Netflix, ilk kısmı 20 Aralık 2017'de ve ikinci kısmı 6 Nisan 2018'de yayımladı. Nisan 2018'de Netflix, dizinin bütçesini belirgin oranda artırarak 16 yeni bölüm siparişi verdi. 8 bölümden oluşan 3. kısım 19 Temmuz 2019'da yayımlandı. 8 bölümden oluşan 4. kısım ise 3 Nisan 2020'de yayımlandı.

La Casa De Papel 5.sezon ne zaman? La Casa De Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
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La Casa De Papel 5.sezon ne zaman başlıyor? La Casa De Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
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