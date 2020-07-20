Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Mumya Ejder İmparatoru’nun Mezarı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Mumya Ejder İmparatoru’nun Mezarı filmi ne zaman çekildi?

’nun Mezarı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Mumya Ejder İmparatoru’nun Mezarı filmi ne zaman çekildi?

Macera ve aksiyon türündeki filmlere ilgisi olanlar için ’nun Mezarı filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Vizyona girdiği dönemde büyük ilgi gören yapımın yönetmen koltuğunda Rob Cohen otururken, başrollerinde Brendan Fraser, Jet Li ve Maria Bello gibi ünlü isimler bulunuyor. Bu akşam ekrana gelecek olan filmde Rick ve ailesi Çin'e gidiyor ve ölüler aleminden geri dönen 2000 yaşındaki bir imparatorla mücadele ediyor. Peki Mumya Ejder İmparatoru’nun Mezarı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Mumya Ejder İmparatoru’nun Mezarı filmi ne zaman çekildi?

Giriş Tarihi: 20.7.2020 17:47 ABONE OL
Mumya Ejder İmparatoru’nun Mezarı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Mumya Ejder İmparatoru’nun Mezarı filmi ne zaman çekildi?

Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Mumya Ejder İmparatoru'nun Mezarı filmi için geri sayım başladı. Aksiyon ve macera türündeki filmlere ilgisi olanların kaçırmak istemeyeceği yapımda Stephen Sommers, büyük ticari başarı yakalayan Mumya serilerinden artık sıkılmış olmalı ki 2008 model Mumya'da bayrağı Rob Cohen'e devrediyor. Heyecanın hız kesmediği Mumya Ejder İmparatoru'nun Mezarı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Mumya Ejder İmparatoru'nun Mezarı filmi ne zaman çekildi?

MUMYA EJDER İMPARATORU'NUN MEZARI KONUSU NE?

Stephen Sommers, büyük ticari başarı yakalayan Mumya serilerinden artık sıkılmış olmalı ki 2008 model Mumya'da bayrağı Rob Cohen'e devrediyor. Ejder İmparatoru Han'ı yenmenin tek yolu, imparatorun düşmanlarından oluşan, Çin Seddi'nin yapımı sırasında enkaz altında kalan acımasız orduyu canlandırıp savaşmaktır. Brendan Fraser'ı üçüncü kez Rick O'Connell rolünde gördüğümüz filmde, Rachel Weisz'ın yerini Mario Bello alırken olaylar 10 yıl sonrasında geçtiği için 20 yaşındaki Alex rolüne de Luke Ford getirilmiş. Yine bol bol entrika, hayaletler, kovalamacalarla kotarılan 2008 versiyon Mumya da artık alameti farikası olmuş sahneleriyle izleyiciye seyirlik bir pop-corn sineması vaadediyor.

MUMYA EJDER İMPARATORU'NUN MEZARI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Mumya Ejder İmparatoru'nun Mezarı filmi 2008 yılında vizyona girmiştir.

MUMYA EJDER İMPARATORU'NUN MEZARI OYUNCULARI KİM?

Brendan Fraser

Jet Li

Maria Bello

John Hannah

Luke Ford

Michelle Yeoh

Isabella Leong

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Mumya Ejder İmparatoru’nun Mezarı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Mumya Ejder İmparatoru’nun Mezarı filmi ne zaman çekildi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA