Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Mumya Ejder İmparatoru'nun Mezarı filmi için geri sayım başladı. Aksiyon ve macera türündeki filmlere ilgisi olanların kaçırmak istemeyeceği yapımda Stephen Sommers, büyük ticari başarı yakalayan Mumya serilerinden artık sıkılmış olmalı ki 2008 model Mumya'da bayrağı Rob Cohen'e devrediyor. Heyecanın hız kesmediği Mumya Ejder İmparatoru'nun Mezarı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Mumya Ejder İmparatoru'nun Mezarı filmi ne zaman çekildi?

MUMYA EJDER İMPARATORU'NUN MEZARI KONUSU NE?

Stephen Sommers, büyük ticari başarı yakalayan Mumya serilerinden artık sıkılmış olmalı ki 2008 model Mumya'da bayrağı Rob Cohen'e devrediyor. Ejder İmparatoru Han'ı yenmenin tek yolu, imparatorun düşmanlarından oluşan, Çin Seddi'nin yapımı sırasında enkaz altında kalan acımasız orduyu canlandırıp savaşmaktır. Brendan Fraser'ı üçüncü kez Rick O'Connell rolünde gördüğümüz filmde, Rachel Weisz'ın yerini Mario Bello alırken olaylar 10 yıl sonrasında geçtiği için 20 yaşındaki Alex rolüne de Luke Ford getirilmiş. Yine bol bol entrika, hayaletler, kovalamacalarla kotarılan 2008 versiyon Mumya da artık alameti farikası olmuş sahneleriyle izleyiciye seyirlik bir pop-corn sineması vaadediyor.

MUMYA EJDER İMPARATORU'NUN MEZARI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Mumya Ejder İmparatoru'nun Mezarı filmi 2008 yılında vizyona girmiştir.

MUMYA EJDER İMPARATORU'NUN MEZARI OYUNCULARI KİM?

Brendan Fraser

Jet Li

Maria Bello

John Hannah

Luke Ford

Michelle Yeoh

Isabella Leong