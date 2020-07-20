Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Mumya Ejder İmparatoru'nun Mezarı filmi için geri sayım başladı. Aksiyon ve macera türündeki filmlere ilgisi olanların kaçırmak istemeyeceği yapımda Stephen Sommers, büyük ticari başarı yakalayan Mumya serilerinden artık sıkılmış olmalı ki 2008 model Mumya'da bayrağı Rob Cohen'e devrediyor. Heyecanın hız kesmediği Mumya Ejder İmparatoru'nun Mezarı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Mumya Ejder İmparatoru'nun Mezarı filmi ne zaman çekildi?
Stephen Sommers, büyük ticari başarı yakalayan Mumya serilerinden artık sıkılmış olmalı ki 2008 model Mumya'da bayrağı Rob Cohen'e devrediyor. Ejder İmparatoru Han'ı yenmenin tek yolu, imparatorun düşmanlarından oluşan, Çin Seddi'nin yapımı sırasında enkaz altında kalan acımasız orduyu canlandırıp savaşmaktır. Brendan Fraser'ı üçüncü kez Rick O'Connell rolünde gördüğümüz filmde, Rachel Weisz'ın yerini Mario Bello alırken olaylar 10 yıl sonrasında geçtiği için 20 yaşındaki Alex rolüne de Luke Ford getirilmiş. Yine bol bol entrika, hayaletler, kovalamacalarla kotarılan 2008 versiyon Mumya da artık alameti farikası olmuş sahneleriyle izleyiciye seyirlik bir pop-corn sineması vaadediyor.
Mumya Ejder İmparatoru'nun Mezarı filmi 2008 yılında vizyona girmiştir.
Brendan Fraser
Jet Li
Maria Bello
John Hannah
Luke Ford
Michelle Yeoh
Isabella Leong