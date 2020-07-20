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Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi nerede çekildi? Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve oyuncuları!

Bu akşam Show Tv ekranlarına gelecek olan Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi için geri sayım başladı. 2017 yılında çekilen filmde ünlü oyuncular yer alırken filmin yönetmen koltuğunda Burak Aksak oturuyor. Film; 389.595 seyirci tarafından izlendi ve gişeden 4.727.057,56 TL hasılat elde etti. Peki; Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi nerede çekildi? Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve oyuncuları!

Giriş Tarihi: 20.7.2020 15:36 ABONE OL
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi nerede çekildi? Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve oyuncuları!

Ailesinin vefatının ardından psikolojik sorunlarla boğuşan Aysel'in hikayesinin anlatıldığı Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi bu akşam Show Tv ekranlarına gelecek. Filmin yönetmen koltuğunda Burak Aksak otururken 2017 yılında çekilen film eğlenceli ve güzel sahnelere ev sahipliği yapıyor. Peki; Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi nerede çekildi? Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve oyuncuları!

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul'un Maltepe ilçesinde çekilmiştir.

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİ KONUSU

Ailesinin vefatının ardından psikolojik sorunlarla boğuşan Aysel'in hikayesini anlatıyor. Psikiyatrının da desteğiyle sorunlarını aşabilmek için dans etmeye başlayan Aysel, dans hocası Şengül'ün de yardımıyla hayata yeniden tutunuyor ve yepyeni bir sayfa açıyor! Ancak dans dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil, durum böyle olunca zorluklar, rekabet ve yepyeni arkadaşlıklar da işin içine karışıyor! "Şengül Dans Okulu"nun öğrencilerinden biri olarak kendini kanıtlamak isteyen Aysel, okulun en iyi dansçısı olduğunu ispat etmelidir...

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Burak Aksak'ın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu, Okan Çabalar, Bora Cengiz, Nergis Öztürk yer alıyor.

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Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi nerede çekildi? Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve oyuncuları!
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