Son dakika: Masterchef’te Acun Ilıcalı'nın sürpriz girişi damga vurdu! Acun Ilıcalı: 'Miami'den yarışmacı var' dediler...

Son dakika haberler… Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de Acun Ilıcalı sürprizi gündem oldu. Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yer aldığı Masterchef Türkiye'de yarışmacılardan Deniz Aktuğ'un yaptığı yemeği tattığı sırada Acun Ilıcalı, stüdyoya girerek, "Kanalda toplantıydım. 'Miami'den yarışmacı var' dediler apar topar buraya geldim" dedi ve çekimin ortasına atladı. Öte yandan Ilıcalı'nın şeflerle dirsek vurarak selamlaşması da gözden kaçmayan detaylar arasındaki yerini aldı.
Masterchef'in dün akşamki son bölümüne Acun Ilıcalı damga vurdu. 19 Temmuz tarihinde ekrana gelen MasterChef Türkiye'de jüri koltuğunda oturan isimler Deniz Aktuğ'un hazırlamış olduğu yemeği değerlendirdiği esnada Acun Ilıcalı stüdyoya gelerek yarışmacıya övgü dolu sözlerde bulundu.
İşte Masterchef'te yaşanan son dakika gelişmesinin detayları...
'MasterChef'in 19 Temmuz tarihli 3. bölümünde stüdyoda Acun Ilıcalı sürprizi yaşandı. Şefler, yarışmacılardan Deniz Aktuğ'un yaptığı yemeği tattığı sırada stüdyoya birden Acun Ilıcalı girdi.
Acun Ilıcalı, "Kanalda toplantıdaydım. 'Miami'den yarışmacı var' dediler apar topar buraya geldim" şeklinde ifadelere yer vererek sürpriz bir giriş yapması geceye damgasını vurdu. Öte yandan Acun Ilıcalı'nın şeflerle el sıkışmaması ve dirsek vurarak selamlaşması da gözden kaçmayan detaylar arasındaki yerini aldı.
Acun Ilıcalı, daha sonra ise yarışmacının yaptığı yemeklerin tadına baktı. Miami'de yaşayan ve restoran işleten Deniz Aktuğ'un midyeli yemeğini çok beğenen Ilıcalı, "Bunu yapanın güzel şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Risk almış ve riski alanları severim. Ekmek muhteşem olmuş" dedi.
Ancak şeflerden Mehmet Yalçınkaya, "Senden daha iyileri var. Seni düellolarda görmek istemiyorum" sözleriyle olumsuz oy kullandı.
Danilo Zanna ile Somer Sivrioğlu'nun 'evet' demesiyle yarışmacı bir üst tura çıktı.
Deniz Aktuğ'un üst tura kalmasına ise en çok Acun Ilıcalı sevindi. Ilıcalı, "Elenseydin 'Acun geldi yarışmacının başını yaktı' derlerdi. Ayağımın da uğurlu olduğunu söylerler. Deniz en az senin kadar sevindim. Belki aylar sonra finalde seni burada görürüz" dedi.
Öte yandan Ilıcalı, Avustralya'da yaşayan Somer Sivrioğlu'nun Türkiye'ye dönmekte yaşadığı zorluğa da dikkat çekerek, "Senin yerine de İrem Kanan'ı koyacaktık. Jokerlikte son boyut olacaktı" diye espri yaptı.
Survivor 2020'ye Acun Ilıcalı'nın takım arkadaşı olarak damga vuran İrem Kanan, tüm branşlarda hünerlerini sergilemesiyle sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.
Her ne kadar şeflerden Mehmet Yalçınkaya, ''HAYIR'' yanıtını vermiş olsa da diğer jüri üyeleri Danilo Zanna ile Somer Sivrioğlu'nun ''EVET'' kararını almasıyla yarışmacı bir üst tura çıkmaya hak kazanırken, Deniz Aktuğ'un kalmasına ise en çok sevinen Acun Ilıcalı oldu. Ilıcalı, "Elenseydin 'Acun geldi yarışmacının başını yaktı' derlerdi. Ayağımın da uğurlu olduğunu söylerler. Deniz en az senin kadar sevindim. Belki aylar sonra finalde seni burada görürüz" şeklinde ifadelere yer vererek duygu ve düşüncelerini paylaştı.