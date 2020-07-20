Son dakika: Masterchef’te Acun Ilıcalı'nın sürpriz girişi damga vurdu! Acun Ilıcalı: 'Miami'den yarışmacı var' dediler...

ACUN ILICALI: ''APAR TOPAR BURAYA GELDİM...''

'MasterChef'in 19 Temmuz tarihli 3. bölümünde stüdyoda Acun Ilıcalı sürprizi yaşandı. Şefler, yarışmacılardan Deniz Aktuğ'un yaptığı yemeği tattığı sırada stüdyoya birden Acun Ilıcalı girdi. Acun Ilıcalı, "Kanalda toplantıdaydım. 'Miami'den yarışmacı var' dediler apar topar buraya geldim" şeklinde ifadelere yer vererek sürpriz bir giriş yapması geceye damgasını vurdu. Öte yandan Acun Ilıcalı'nın şeflerle el sıkışmaması ve dirsek vurarak selamlaşması da gözden kaçmayan detaylar arasındaki yerini aldı.

'YEMEĞİN TADINA BAKTI'

Acun Ilıcalı, daha sonra ise yarışmacının yaptığı yemeklerin tadına baktı. Miami'de yaşayan ve restoran işleten Deniz Aktuğ'un midyeli yemeğini çok beğenen Ilıcalı, "Bunu yapanın güzel şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Risk almış ve riski alanları severim. Ekmek muhteşem olmuş" dedi.

Ancak şeflerden Mehmet Yalçınkaya, "Senden daha iyileri var. Seni düellolarda görmek istemiyorum" sözleriyle olumsuz oy kullandı.

Danilo Zanna ile Somer Sivrioğlu'nun 'evet' demesiyle yarışmacı bir üst tura çıktı.

Deniz Aktuğ'un üst tura kalmasına ise en çok Acun Ilıcalı sevindi. Ilıcalı, "Elenseydin 'Acun geldi yarışmacının başını yaktı' derlerdi. Ayağımın da uğurlu olduğunu söylerler. Deniz en az senin kadar sevindim. Belki aylar sonra finalde seni burada görürüz" dedi.