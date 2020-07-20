SON DAKİKA ... Survivor Yasin, şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun'a saldırdı! Sosyal medyada olay çıktı! Yasin Obuz: "Seni adam sandım ama baban..."

Son dakika haberleri...Geçtiğimiz günlerde Nisa'yı nankör olmakla suçlayan Survivor Yasin'in ikinci hedefi şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun oldu. Tayfun'un Nisa'yı desteklemesinin üzerine Yasin Obuz açtı ağzını yumdu gözünü. "Hayat mücadelen için her zaman senin yanındayım demiştim ama arkamızı dönünce hemen hançerlemişsin helal olsun..." diyen Yasin Obuz'dan Emrah'ın oğlu Tayfun'a zehir zemberek sözler...
Survivor final yapmasına rağmen yarışmacılar hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle yarışmanın en öne çıkan isimlerinden Yasin Obuz, geçtiğimiz günlerde Nisa'yı eleştirmiş ve nankör olmakla suçlamıştı. Şimdi ise şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun'a zehir zemberek sözler sözledi.
İşte Survivor Yasin'den Tayfun'a sözler...
Survivor'un en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasin Obuz İstanbul'a döndükten sonra da gündem olmayı sürdürüyor. Survivor yarışmacılarından Nisa'nın arkasından konuştuğunu iddia eden Yasin Obuz açtı ağzını yumdu gözünü.
Nisa'yı nankör olmakla suçlayan Yasin'in hedefindeki isim ise şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun oldu
Tayfun'un paylaşımına Yasin Obuz'un tepkisi ise çok sert oldu. Yasin fotoğrafın altına "Oğlum seni adam sandım ama baban haklıymış. Yağmur nereye yağsa tarlanı oraya götürüyorsun. Adada kalman için ben ile Cemal seni ikna etmek için ne mücadele verdik sen çok iyi biliyorsun. İnkar eden namerttir. 'Hayat mücadelen için her zaman yanındayım' demiştim ama arkamızı dönünce hemen hançerlemişsin. Helal olsun. Asalet sonradan kazanılmaz genlerden gelir" ifadelerini kullandı.