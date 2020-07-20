SON DAKİKA ... Survivor Yasin, şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun'a saldırdı! Sosyal medyada olay çıktı! Yasin Obuz: "Seni adam sandım ama baban..."

Son dakika haberleri...Geçtiğimiz günlerde Nisa'yı nankör olmakla suçlayan Survivor Yasin'in ikinci hedefi şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun oldu. Tayfun'un Nisa'yı desteklemesinin üzerine Yasin Obuz açtı ağzını yumdu gözünü. "Hayat mücadelen için her zaman senin yanındayım demiştim ama arkamızı dönünce hemen hançerlemişsin helal olsun..." diyen Yasin Obuz'dan Emrah'ın oğlu Tayfun'a zehir zemberek sözler...

YASİN OBUZ ŞİMDİ DE EMRAH'IN OĞLU TAYFUN'A SOSYAL MEDYADAN SALDIRDI!

Survivor final yapmasına rağmen yarışmacılar hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle yarışmanın en öne çıkan isimlerinden Yasin Obuz, geçtiğimiz günlerde Nisa'yı eleştirmiş ve nankör olmakla suçlamıştı. Şimdi ise şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun'a zehir zemberek sözler sözledi.

İşte Survivor Yasin'den Tayfun'a sözler...