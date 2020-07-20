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Magazin gündemine bomba gibi düşen haberi: ve Bodrum'da yakalandı! Samimi görüntüleri...

Şişli Eski Belediye Başkanı 'ün oğlu ile eski Kanal D Haber Daire Başkanı arasında çıkan aşk haberleri hakkında haberi geldi. İkilini adları aşk dedikodularına karışmış "Çok iyi arkadaşız" diye yalanlamışlardır. Ancak hafta sonu Bodrum'da samimi şekilde görüntülenen Buket Aydın ve Emir Sarıgül çiftinin aşkları bu fotoğraf ile kanıtlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 20.7.2020 13:04 Son Güncelleme: 20.7.2020 13:05 ABONE OL
SON DAKİKA: Yılın aşk bombası patladı! Emir Sarıgül Buket Aydın aşkı belgelendi!

Geçtiğimiz aylarda Kanal D Haber Başkanlığı ve Ana Haber sunuculuğu görevinden istifa etmiş ve eşinden boşanmış olan yeni bir hayata başlayacağının sinyallerini vermişti. Çok yakın arkadaş olduklarını ileri süren ile adı aşk dedikodularına karışan çifften haberi geldi. Ancak yılın aşk bombası Bodrum kaçamağından geldi. İşte Buket Aydın ve Emir Sarıgül çiftinin o fotoğrafı ile son dakika gelişmesi...

BUKET AYDIN EMİR SARIGÜL ÇİFTİ BODRUM'DA YAKALANDI!

Buket Aydın ile Emir Sarıgül çifti yılın aşk bombası iddiasını kanıtladı. Hafta sonu Bodrum'da samimi şekilde görüntülenen çift, bu fotoğraf ile aşk dedikodularını da belgelemiş oldu.

SON DAKİKA: Yılın aşk bombası patladı! Emir Sarıgül Buket Aydın aşkı belgelendi!

Şişli Eski Belediye Başkanı 'ün çapkınlıkları ile oğlu , iki çocuğunun annesi Fatoş Altınbaş ile boşandıktan sonra Aadı eski Kanal D Haber Daire Başkanı ile aşk dedikodularına karışmıştı. İkili bu dedikoduları çok iyi arkadaşız diye yalanlamışlardı.

Yılın Aşk bombası hafta sonu Bodrum'da işte bu fotoğraf ile kanıtlandı.

SON DAKİKA: Yılın aşk bombası patladı! Emir Sarıgül Buket Aydın aşkı belgelendi!
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Magazin gündemine bomba gibi düşen son dakika haberi: Buket Aydın ve Emir Sarıgül Bodrum'da yakalandı! Samimi görüntüleri...
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