Magazin gündemine bomba gibi düşen son dakika haberi: Buket Aydın ve Emir Sarıgül Bodrum'da yakalandı! Samimi görüntüleri...

Geçtiğimiz aylarda Kanal D Haber Başkanlığı ve Ana Haber sunuculuğu görevinden istifa etmiş ve eşinden boşanmış olan Buket Aydın yeni bir hayata başlayacağının sinyallerini vermişti. Çok yakın arkadaş olduklarını ileri süren Emir Sarıgül ile adı aşk dedikodularına karışan çifften son dakika haberi geldi. Ancak yılın aşk bombası Bodrum kaçamağından geldi. İşte Buket Aydın ve Emir Sarıgül çiftinin o fotoğrafı ile son dakika gelişmesi...
Buket Aydın ile Emir Sarıgül çifti yılın aşk bombası iddiasını kanıtladı. Hafta sonu Bodrum'da samimi şekilde görüntülenen çift, bu fotoğraf ile aşk dedikodularını da belgelemiş oldu.
Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün çapkınlıkları ile oğlu Emir Sarıgül, iki çocuğunun annesi Fatoş Altınbaş ile boşandıktan sonra Aadı eski Kanal D Haber Daire Başkanı Buket Aydın ile aşk dedikodularına karışmıştı. İkili bu dedikoduları çok iyi arkadaşız diye yalanlamışlardı.
Yılın Aşk bombası hafta sonu Bodrum'da işte bu fotoğraf ile kanıtlandı.