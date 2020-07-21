11 Eylül filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Usta oyuncuların rol aldığı film bu akşam ekrana geliyor. Dram türünde izleyicisinin karşısına çıkacak olan yapım vizyona girdiği dönem büyük ilgi görmüştü. Başrollerinde Charlie Sheen'ın yer aldığı film bu akşam Show TV ekranlarında olacak. Peki 11 Eylül filmi konusu ne? 11 Eylül filmi oyuncuları kim?

11 EYLÜL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

11 Eylül saldırısının etkileri, dünyanın farklı bölgelerinden yönetmenler aracılığı ile farklı bakış açıları ile perdeye aktarılmış. 11 ayrı ülkeden yönetmen, kısa dokunuşlarla olayları yansıtıyor. Örneğin, İran'da bir köy öğretmeni, genç öğrencilerinin yaşadıklarından söz ediyor. Manhattan'daki sağır bir Fransız öğretmen, o sabah Dünya Ticaret Merkezine doğru yolan çıkan bir adamın ardından mektup yazıyor. Bir annenin, oğlunun ölümüne ağıtı ve dinmek bilmeyen matem. Elbette diğerleri… Her hikaye bir diğerini çağırıyor. Her ülkeden farklı olaylar aracılığı ile trajedi ve ölümün dayanılmaz sancısı vurgulanıyor.

11 EYLÜL OYUNCU KADROSU

Charlie Sheen … Jeffrey Cage

Whoopi Goldberg … Metzie

Gina Gershon … Eve

Luis Guzmán … Eddie

Wood Harris … Michael

Olga Fonda … Tina

Jacqueline Bisset … Diane