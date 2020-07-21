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filmi konusu ne? oyuncuları kim?

Bu akşam ekrana gelecek olan filmi için geri sayım sürüyor. Başrollerinde Charlie Sheen ve Whoopi Goldberg’ın rol aldığı yapım dram türünde izleyicisi karşısına çıkacak. Vizyona girdiği zamanlar büyük ilgi gören yapımda Dünya Ticaret Merkezi’nin Kuzey Kulesi’nde bir asansörde mahsur kalan beş kişinin yaşam mücadelesini gözler önüne seriyor. Daha önce izleyenler ve tekrar izlemek isteyenler için konusu ne? kim?

Giriş Tarihi: 21.7.2020 16:21 ABONE OL
11 Eylül filmi konusu ne? 11 Eylül filmi oyuncuları kim?

11 Eylül filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Usta oyuncuların rol aldığı film bu akşam ekrana geliyor. Dram türünde izleyicisinin karşısına çıkacak olan yapım vizyona girdiği dönem büyük ilgi görmüştü. Başrollerinde Charlie Sheen'ın yer aldığı film bu akşam Show TV ekranlarında olacak. Peki 11 Eylül filmi konusu ne? 11 Eylül filmi oyuncuları kim?

11 EYLÜL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

11 Eylül saldırısının etkileri, dünyanın farklı bölgelerinden yönetmenler aracılığı ile farklı bakış açıları ile perdeye aktarılmış. 11 ayrı ülkeden yönetmen, kısa dokunuşlarla olayları yansıtıyor. Örneğin, İran'da bir köy öğretmeni, genç öğrencilerinin yaşadıklarından söz ediyor. Manhattan'daki sağır bir Fransız öğretmen, o sabah Dünya Ticaret Merkezine doğru yolan çıkan bir adamın ardından mektup yazıyor. Bir annenin, oğlunun ölümüne ağıtı ve dinmek bilmeyen matem. Elbette diğerleri… Her hikaye bir diğerini çağırıyor. Her ülkeden farklı olaylar aracılığı ile trajedi ve ölümün dayanılmaz sancısı vurgulanıyor.

11 EYLÜL OYUNCU KADROSU

Charlie Sheen … Jeffrey Cage

Whoopi Goldberg … Metzie

Gina Gershon … Eve

Luis Guzmán … Eddie

Wood Harris … Michael

Olga Fonda … Tina

Jacqueline Bisset … Diane

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11 Eylül filmi konusu ne? 11 Eylül filmi oyuncuları kim?
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