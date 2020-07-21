Ekranların efsane dizisi Aşkı Memnu final bölümü için geri sayım başladı. Halid Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden uyarlanan dizi, milyonların sevgisini kazanmış final sahnesiyle oldukça duygulandırmıştı. En çok izlenen diziler arasında yer alan dizinin final bölümü, en yüksek izlenme oranına sahip yerli dizilerinden biri olarak tarihe geçmişti. Hafta içi her gün Kanal D'de tekrar bölümleriyle ekrana gelen yapımın final bölümü için prime time'de yayınlama kararı alındı. Peki Aşk-ı Memnu final bölümü ne zaman yayınlanacak? Kanal D yayın akışı!

AŞK-I MEMNU FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem gibi usta oyuncuların yer aldığı Aşkı Memnu final bölümü merakla bekleniyordu. Hafta içi her gün yayınlanan dizinin final bölümünün yayın tarihi ve saati belli oldu.

Aşk-ı Memnu, final bölümü ile 22 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.

KANAL D YAYIN AKIŞI -22 TEMMUZ

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşk-ı Memnu

AŞK-I MEMNU KONUSU

İstanbul'da aynı evde yaşayan iki insanın yasak aşkını ve etraflarındaki hayatı konu alır. Dizi, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Dizi, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır. Bihter ve henüz üniversitede okuyan eğlence düşkünü Behlül'ün, Adnan Bey'den ve evde yaşayan diğer insanlardan gizli bir ilişkisi olur. Onların hayatlarına ve yaşadıkları dramatik olaylara diğerleri de dahil olur.