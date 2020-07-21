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konusu nedir? kimler?

Bu akşam ATV ekranlarına gelecek olan için geri sayım başladı. 2015 yılı yapımı film fantastik ve romantik türlerde olup yönetmen koltuğunda Indar Dzhendubaev oturuyor. Düğünü sırasında Prenses Miroslava bir ejderha tarafından kaçırılır ve uzaklarda bir adaya götürülür. Mira tüm geçmişini, ailesini, arkadaşlarını ve sevgilisini geride bırakmıştır. Şimdi taştan bir zindanda Arman isminde gizemli bir gençle kapalı kalmıştır. Peki; nedir? kimler?

Giriş Tarihi: 21.7.2020 17:05 ABONE OL
Dragon filmi konusu nedir? Dragon filmi oyuncuları kimler?

ATV ekranlarına bu akşam gelecek olan Dragon filmi için heyecan dorukta. Fantastik ve romantik türde film sevenler için kaçınılmaz olan bu film oldukça sürükleyici ve heyecan verici. Sinema severler tarafından filmin konusu, oyuncu kadrosu gibi konular merak edilmeye başlandı. Peki; Dragon filmi konusu nedir? Dragon filmi oyuncuları kimler?

DRAGON FİLMİ KONUSU

Düğünü sırasında Prenses Miroslava bir ejderha tarafından kaçırılır ve uzaklarda bir adaya götürülür. Mira tüm geçmişini, ailesini, arkadaşlarını ve sevgilisini geride bırakmıştır. Şimdi taştan bir zindanda Arman isminde gizemli bir gençle kapalı kalmıştır. Mira bir yandan bu gencin kim olduğunu keşfetmeye çalışırken bir yandan da ejderhanın elinden kurtulmanın yollarını arayacaktır. Olaylar onu hiç umulmadık bir aşka sürükleyecektir.

DRAGON FİLMİ OYUNCULARI

  • Yapım Yılı : 2015
  • Yönetmen : Indar Dzhendubaev
  • Türü : Fantastik / Romantik
  • Oyuncular : Matvey Lykov, Mariya Poezzhaeva, Stanislav Lyubshin

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Dragon filmi konusu nedir? Dragon filmi oyuncuları kimler?
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