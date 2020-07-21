1986 yılında Winston Groom tarafından aynı adla yayımlanan romandan esinlenerek çekilmiş, 1994 yapımı epik, romantik, komedi-drama dalında bir film olan Forrest Gump bu akşam TRT 1 ekranlarına gelecek. Film bir efsane olarak kabul edilmekle birlikte kendi döneminde gerek oyuncuları gerekse senaryosu bakımından pek çok ödüle layık görüldü. Peki; Forrest Gump filmi konusu nedir? Forrest Gump filmi oyuncuları kimler?

FORREST GUMP FİLMİ KONUSU

Forrest Gump, zeka seviyesi 75 olan bir erkeğin hayatını ele alıyor. Zeka seviyesi nedeni ile devlet okullarına girmekte bile zorlanan Forrest Gump zamanla akla mantığa uymayan başarılara imza atıyor. Her ne kadar zeka seviyesi düşük olsa da fiziksel olarak son derece sağlam olan Forrest Gump, zamanla gelişen olaylar zincirinde bizi hayal edemeyeceğimiz bir dünyaya götürüyor.

FORREST GUMP FİLMİ OYUNCULARI