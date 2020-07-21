Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Forrest Gump filmi konusu nedir? Forrest Gump filmi oyuncuları kimler?

filmi konusu nedir? kimler?

Bu akşam TRT 1 ekranlarına gelecek olan filmi için geri sayım başladı. Bir efsane olarak bilinen filmde zeka seviyesi 75 olan bir erkeğin hayatı ele alınıyor. Ancak filmde zaman içerisinde gelişen olaylar hayal bile edilemeyecek yerlere insanların gelebileceğinin sinyalini veriyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile pek çok ödüle layık görülmüş nedir? kimler?

Giriş Tarihi: 21.7.2020 17:12 ABONE OL
Forrest Gump filmi konusu nedir? Forrest Gump filmi oyuncuları kimler?

1986 yılında Winston Groom tarafından aynı adla yayımlanan romandan esinlenerek çekilmiş, 1994 yapımı epik, romantik, komedi-drama dalında bir film olan Forrest Gump bu akşam TRT 1 ekranlarına gelecek. Film bir efsane olarak kabul edilmekle birlikte kendi döneminde gerek oyuncuları gerekse senaryosu bakımından pek çok ödüle layık görüldü. Peki; Forrest Gump filmi konusu nedir? Forrest Gump filmi oyuncuları kimler?

FORREST GUMP FİLMİ KONUSU

Forrest Gump, zeka seviyesi 75 olan bir erkeğin hayatını ele alıyor. Zeka seviyesi nedeni ile devlet okullarına girmekte bile zorlanan Forrest Gump zamanla akla mantığa uymayan başarılara imza atıyor. Her ne kadar zeka seviyesi düşük olsa da fiziksel olarak son derece sağlam olan Forrest Gump, zamanla gelişen olaylar zincirinde bizi hayal edemeyeceğimiz bir dünyaya götürüyor.

FORREST GUMP FİLMİ OYUNCULARI

  • Tom Hanks
  • Robin Wright Penn
  • Gary Sinise
  • Mykelti Williamson
  • Sally Field

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Forrest Gump filmi konusu nedir? Forrest Gump filmi oyuncuları kimler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA