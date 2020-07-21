Masterchef yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ederken yarışmacılardan MasterChef Celal Sarıgül, en dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Gerek izleyenler gerekse sosyal medyada hayatına dair araştırma yapan vatandaşlar yarışmacı hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Genç yaşına rağmen yemek alanında kendisini kanıtlamaya çalışan yarışmacının uzun yıllar aşçılıkla ilgilendiği biliniyor. Buna göre; MasterChef Celal Sarıgül kimdir, kaç yaşında? Celal Sarıgül nereli?

MASTERCHEF CELAL SARIGÜL KİMDİR?

Tv8 ekranlarının sevilen lezzet yarışması MasterChef ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Yarışmanın kadrosunda yerini alan Celal Sarıgül izleyenlerin dikkatini çekerken sosyal medyada hayat hikayesiyle merak edilen isimler arasında bulunuyor. İşte Celal Sarıgül hakkında merak edilen detaylar…