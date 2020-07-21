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filmi konusu ne, oyuncuları kim? Niyazi Gül Dörtnala nerede çekildi?

Türk komedi türündeki filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Başrollerinde Ata Demirer, Demet Akbağ ve Şebnem Bozoklu’nun yer aldığı film 2015 yılında vizyona girmişti. Vizyona girdiği dönemde büyük ilgi gören yapımda önemli bir at yarışı mücadelesi olan Ege Derbisi'ne safkanlarıyla katılan Sultan ve Rıza'nın zafere giden yoldaki maceralarını izleyeceğiz. İzlerken güldüren yapımlardan birisi olan konusu ne, oyuncuları kim? Niyazi Gül Dörtnala nerede ve ne zaman çekildi?

Giriş Tarihi: 21.7.2020 16:28 ABONE OL
Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu ne, oyuncuları kim? Niyazi Gül Dörtnala nerede çekildi?

Bu akşam ekrana gelecek olan Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün yer aldığı yapımda önemli bir at yarışı mücadelesi olan Ege Derbisi'ne safkanlarıyla katılan Sultan ve Rıza'nın zafere giden yoldaki maceralarını konu ediniyor. bol kahkaha ve komik sahneleriyle beğenilen filmin konusu, oyuncuları gibi çekildiği yerlerde merak uyandırıyor. Peki Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu ne, oyuncuları kim? Niyazi Gül Dörtnala nerede çekildi?

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİNİN KONUSU NE?

Profesör Veteriner Niyazi Gül, çocukluğundan bu yana hayvanlarla arası hep iyi olan, büyük-küçük baş fark etmez tüm hayvanların dilinden anlayan biraz sıradışı bir bilimadamıdır. İnsanların zevki için hayvanlara eziyet edilmesine, avcılığa, gerçek kürk tüketimine sonuna kadar karşıdır. Üniversitede dersleri hep eğlenceli geçen Niyazi Gül'ün bir de Hediye adında bir çalışanı vardır. Hediye hem Niyazi Gül'ün tüm işlerine koşturur hem de yıllarını verdiği gizli formülü bulması için deneylerine yardım eder. İzmir'de kendi halinde yaşayan Niyazi Gül'ün mütevazi hayatı Sultan Şahmerdan ve Rıza Kabakoz'un atlarını yarıştırma iddiası ile allak bullak olacaktır!

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Niyazi Gül Dörtnala filminin çekimleri 2015 yılında İzmir'in Torbalı ilçesinde yapıldı.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ata Demirer - Niyazi Gül

Demet Akbağ - Sultan

Şebnem Bozoklu - Hediye

Levent Ülgen - Rıza

Ayşenil Şamlıoğlu - Naciye

Kevork Malikyan - Süleyman

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Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu ne, oyuncuları kim? Niyazi Gül Dörtnala nerede çekildi?
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