Sercan Yıldırım'dan canlı yayında son dakika açıklamalar | Survivor Sercan bombayı patlattı! Acun Ilıcalı...

Hem performansı hem de ada hayatı ile Survivor 2020 yarışmasının öne çıkan isimlerinden Sercan Yıldırım, Instagram canlı yayınında son dakika açıklamalarında bulundu. Futbola geri dönüp dönmeyeceği merak edilen isim Acun Ilıcalı ile de konuştuğunu açıklarken konu ile ilgili tarih de verdi. İşte Survivor Sercan'dan açıklamalar...
Sercan Yıldırım, Survivor yarışması sonrası Instagram canlı yayınından son dakika açıklamalarda bulundu. Özellikle futbola geri dönüp dönmeyeceği merak edilirken Acun Ilıcalı ile de konuştuğunu ve bu durumun haftaya sonuçlanacağını umduğunu da dile getirdi.
İşte Survivor Sercan'ın açıklamaları...
ÇARPICI AÇIKLAMALAR
Survivor 2020'de sergilediği performansla adından söz ettiren Sercan Yıldırım, Instagram canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
FUTBOLA DÖNECEK Mİ?
Sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarıyla sohbet gerçekleştiren Sercan Yıldırım, futbola geri dönüş sinyali verdi ve o tarihi işaret etti.
ACUN ILICALI TAKIM SATIN ALMIŞTI
Ünlü televizyoncu ve Survivor'ın yapımcısı Acun Ilıcalı'nın Hollanda ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ı satın almasının ardından Sercan Yıldırım'ı kadrosuna katacağı iddia edilmişti.
TRANSFER SİNYALİ VERMİŞTİ
Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın transferi konusunda, "Sercan futbolcu olarak en verimli yaşında ve şovunu yapacak yaşta." demişti.
SERCAN YILDIRIM'A ÖVGÜLER
Ilıcalı ayrıca, "Mesela Fortuna Sittard'a iyi bir Sercan Yıldırım düşünsene... Topu alıp gidiyor. Hollanda seyircisi tribünde. Olur olmaz ayrı bir şey" ifadelerini kullanmıştı.
GÖZLER SERCAN YILDIRIM'DAYDI
Acun Ilıcalı'nın bu sözlerinin ardından gözler Sercan Yıldırım'a çevrilmiş ve futbola geri dönüp dönmeyeceği konusu merak edilmeye başlanmıştı.
İLK KEZ CEVAP VERDİ
Soru işaretlerinin hedefindeki isim olan Sercan Yıldırım, bu söylentilere ilk kez cevap verdi.
YANITI GÜNDEM OLDU
Sercan Yıldırım, Instagram canlı yayınında bir takipçisinin 'Futbola geri dönecek misin?' sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.
"DÜĞÜN TELAŞI İÇİNDEYİM"
"Futbolla ilgili şu an bir durum yok biraz tatil kafasındayım. Kardeşimin düğünü var onun da telaşı içindeyim."
"STATTA OLACAĞIM"
"Bursaspor'un Adana Demirspor ile oynayacağı play-off maçı var. Bu maça gideceğim, statta olacağım."
"HAFTAYA SONUÇLANIR"
Acun ağabey ile de konuştuk bu mevzuları. Haftaya sonuçlanır diye düşünüyorum."