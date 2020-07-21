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Haberler Medya Haberleri Survivor Yasin, Nisa'dan sonra ikinci bombayı patlattı, Emrah'ın oğlu Tayfun'a saldırdı! SON DAKİKA: Survivor Yasin Obuz: "Seni adam sandım" dedi, ortalık karıştı...

, Nisa'dan sonra ikinci bombayı patlattı, Emrah'ın oğlu 'a saldırdı! : Survivor : "Seni adam sandım" dedi, ortalık karıştı...

Survivor 2020 final yapmasına rağmen yarışmacılara dair haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak , Nisa'ya zehir zemberek sözler etmiş ve tartışmanın fitilini ateşlemişti. Şimdi ise ikinci hedefi Emrah'ın oğlu oldu. Nisa'ya söylediklerinden sonra Tayfun'un Nisa'yı desteklemesinin ardından çok sert şekilde tepkisini ortaya koydu. "Seni adam sandım ama baban haklıymış..." İşte 'dan son dakika açıklamalar...

Giriş Tarihi: 21.7.2020 09:16 Son Güncelleme: 21.7.2020 09:16 ABONE OL
SON DAKİKA... Survivor Yasin Nisa'dan sonra ikinci bombayı patlattı! Yasin'in Emrah'ın oğlu Tayfun'a hakaretler yağdırdı!

haberleri...Geçtiğimiz günlerde Nisa'yı nankör olmakla suçlayan 'in ikinci hedefi 'ın oğlu oldu. Tayfun'un Nisa'yı desteklemesinin üzerine açtı ağzını yumdu gözünü. "Hayat mücadelen için her zaman senin yanındayım demiştim ama arkamızı dönünce hemen hançerlemişsin helal olsun..." diyen Yasin Obuz'dan Emrah'ın oğlu Tayfun'a zehir zemberek sözler...

YASİN OBUZ ŞİMDİ DE EMRAH'IN OĞLU TAYFUN'A SOSYAL MEDYADAN SALDIRDI!

Survivor final yapmasına rağmen yarışmacılar hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle yarışmanın en öne çıkan isimlerinden Yasin Obuz, geçtiğimiz günlerde Nisa'yı eleştirmiş ve nankör olmakla suçlamıştı. Şimdi ise şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun'a zehir zemberek sözler sözledi.

İşte Survivor Yasin'den Tayfun'a sözler...

SON DAKİKA... Survivor Yasin Nisa'dan sonra ikinci bombayı patlattı! Yasin'in Emrah'ın oğlu Tayfun'a hakaretler yağdırdı!

Survivor'un en çok konuşulan isimlerinden biri olan İstanbul'a döndükten sonra da gündem olmayı sürdürüyor. Survivor yarışmacılarından Nisa'nın arkasından konuştuğunu iddia eden Yasin Obuz açtı ağzını yumdu gözünü.

Nisa'yı nankör olmakla suçlayan Yasin'in hedefindeki isim ise 'ın oğlu oldu

SON DAKİKA... Survivor Yasin Nisa'dan sonra ikinci bombayı patlattı! Yasin'in Emrah'ın oğlu Tayfun'a hakaretler yağdırdı!

'un paylaşımına 'un tepkisi ise çok sert oldu. Yasin fotoğrafın altına "Oğlum seni adam sandım ama baban haklıymış. Yağmur nereye yağsa tarlanı oraya götürüyorsun. Adada kalman için ben ile Cemal seni ikna etmek için ne mücadele verdik sen çok iyi biliyorsun. İnkar eden namerttir. 'Hayat mücadelen için her zaman yanındayım' demiştim ama arkamızı dönünce hemen hançerlemişsin. Helal olsun. Asalet sonradan kazanılmaz genlerden gelir" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA... Survivor Yasin Nisa'dan sonra ikinci bombayı patlattı! Yasin'in Emrah'ın oğlu Tayfun'a hakaretler yağdırdı!
SON DAKİKA... Survivor Yasin Nisa'dan sonra ikinci bombayı patlattı! Yasin'in Emrah'ın oğlu Tayfun'a hakaretler yağdırdı!
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Survivor Yasin, Nisa'dan sonra ikinci bombayı patlattı, Emrah'ın oğlu Tayfun'a saldırdı! SON DAKİKA: Survivor Yasin Obuz: "Seni adam sandım" dedi, ortalık karıştı...
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