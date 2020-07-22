Bu akşam ekrana gelecek olan Ajan Salt filmi konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor. 2010 yapımı aksiyon türündeki yapımda Evelyn Salt (Jolie), idealist bir ajandır ve görevi, şerefi ve ülkesi üzerine yemin etmiş bir devlet görevlisidir. Heyecan ve aksiyonun bir an olsun dinmediği Ajan Salt filmi konusu ne? Ajan Salt oyuncuları kim?

AJAN SALT KONUSU NE?

Angelina Jolie'nin federal ajanı canlandırdığı "Ajan Salt", kumpasa getirilen bir CIA mensubunun hikayesini anlatıyor. Evelyn Salt (Jolie), idealist bir ajandır ve görevi, şerefi ve ülkesi üzerine yemin etmiş bir devlet görevlisidir. Ancak bir itirafçı onu zor durumda bırakacaktır. Çünkü bu kişi, Salt'ın Rus ajanı olduğunu iddia etmektedir. Bu suçlamayla adeta bağlılığı test edilecektir. Salt sahip olduğu tüm gizli görev tecrübesini kullanarak kendini temize çıkarmak amacıyla kaçar. Salt'ın masum olduğunu kanıtlamak için gösterdiği tüm çaba hakkındaki şüpheleri arttıracak ve geriye yanıtlanması gereken bir tek soru bırakacaktır; Salt kimdir? Süreç içinde, Salt'ın bile yeni keşfedeceği gerçekler gün yüzüne çıkacaktır.

AJAN SALT OYUNCULARI KİM?

Angelina Jolie – Evelyn Salt

Liev Schreiber – Winter, Salt'un patronu ve arkadaşı

Chiwetel Ejiofor – Peabody, CIA karşı istihbarat memuru

Yara Shahidi, Cleo – Salt'un komşusu

Zoe Lister – Jones

Daniel Olbrychski

Gaius Charles

Victor Slezak

Corey Stoll