Aşk-ı Memnu ne zaman çekildi, hangi yıl bitti? Aşk-ı Memnu oyuncuları kimler, konusu ne?

Halid Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisi, 79. final bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlandı. Aradan geçen yıllara rağmen, geniş oyuncu kadrosu ve konusu ile hafızalardan silinmeyen dizi, bir kez daha izlemek isteyenler için final bölümü ile yayınlandı. Bu noktada, Aşk-ı Memnu konusu, oyuncuları ve çekildiği yıl da merak konusu oldu. Aşk-ı Memnu çekim yılı, konusu ve oyuncuları hakkındaki bilgiler haberimizde.

AŞK-I MEMNU OYUNCULARI KİMLER?

Beren Saat (Bihter)

Kıvanç Tatlıtuğ (Behlül)

Nebahat Çehre (Firdevs)

Selçuk Yöntem (Adnan Ziyagil)

Zerrin Tekindor (Matmazel)

Hazal Kaya (Nihal Ziyagil)

Batuhan Karacakaya (Bülent Ziyagil)

Nur Fettahoğlu (Peyker)

İlker Kızmaz (Nihat Önal)

Baran Akbulut (Beşir)

Fatma Karanfil (Şayeste)

Rana Cabbar (Süleyman Efendi)

Zerrin Nişancı (Aynur)

Recep Aktuğ (Hilmi Önal)

Gülizar Irmak (Sevil)

Gülsen Tuncer (Arsen Ziyagil)

Evren Duyal (Nesrin)

Ufuk Kaplan (Kathia)

AŞK-I MEMNU KONUSU

Dizi, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır. Bihter ve henüz üniversitede okuyan eğlence düşkünü Behlül'ün, Adnan Bey'den ve evde yaşayan diğer insanlardan gizli bir ilişkisi olur. Onların hayatlarına ve yaşadıkları dramatik olaylara Mademoiselle De Courton (Deniz), Firdevs Yöreoğlu, Peyker Önal, Nihal Ziyagil ve Bülent Ziyagil ile diğerleri de dahil olur.

AŞK-I MEMNU NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Aşk-ı Memnu, 4 Eylül 2008'den 24 Haziran 2010'a kadar Kanal D'de ekranlara gelmiş, 2. sezon 79 bölümüyle final yapmıştı. Halid Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden uyarlanan dizi, etkileyici senaryosu ve efsane oyuncu kadrosuyla milyonları ekrana kilitlemişti.