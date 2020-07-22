Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Aşkı Memnu final ne zaman, saat kaçta? Aşkı Memnu final bölümü bu akşam yayınlanacak mı? 22 Temmuz Kanal D yayın akışı

ne zaman, saat kaçta? ? 22 Temmuz

Bir dönemin efsane dizisi Aşkı Memnu, Kanal D ekranlarında tekrar bölümleriyle yayınlanıyor. Başrollerinde Beren Saat, Selçuk Yöntem ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerin rol aldığı dizinin final bölümü çok konuşulmuştu. Hafta içi her gün ekrana gelen yapımın final bölümü için nefesler tutuldu. Dizinin sıkı takipçileri Kanal D yayın akışına bakarak 79. final bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Peki ne zaman, saat kaçta? ? 22 Temmuz

Giriş Tarihi: 22.7.2020 15:12 ABONE OL
Aşkı Memnu final ne zaman, saat kaçta? Aşkı Memnu final bölümü bu akşam yayınlanacak mı? 22 Temmuz Kanal D yayın akışı

Halid Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden uyarlanan bölümü için geri sayım başladı. Kanal D'de tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkan yapımın final bölümü bir döneme damga vurmuştu. Türkiye'nin büyük bir merakla beklediği dizinin final bölümü hakkında araştırma yapan vatandaşlar 22 Temmuz Kanal D yayın akışına bakarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Peki , saat kaçta? 22 Temmuz ! ?

AŞKI MEMNU FİNAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aşkı Memnu final bölümü için araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Kanal D'de tekrar bölümleriyle ekrana gelen yapımın final bölümünün yayınlanacağı gün ve saat belli oldu. Böylelikle '' Aşkı Memnu final ne zaman, saat kaçta?'' sorusu yanıt buldu. İşte detaylar…

Aşkı Memnu final ne zaman, saat kaçta? Aşkı Memnu final bölümü bu akşam yayınlanacak mı? 22 Temmuz Kanal D yayın akışı

AŞKI MEMNU FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Aşk-ı Memnu, final bölümü ile 22 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

AŞKI MEMNU FİNAL BÖLÜMÜ BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

22 Temmuz Çarşamba akşamı Kanal D'de bölümüyle bu akşam yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

AŞK-I MEMNU FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Nihal ve Behlül'ün düğün gününden bir sabah önce, Bihter, koruda gizli bir buluşmanın telaşını yaşamaktadır. Behlül onu aramış ve koruya çağırmıştır. Bihter herkesten gizli, Behlül'le koruda buluşur.

Aynı dakikalarda, Nihal tarafından evden kovulan Matmazel, Beşir'in giderek kötüleştiğini haber almış ve onu herkesten gizli ziyaret etmek için yalının üst kapısını kullanmak üzere korunun sokağa açılan kapısına gelmiştir.

Taksiden indiğinde, Behlül'ün arabasını görür. Behlül'ün düğünden önceki haftayı yeni teknesinde geçirdiğini, mutfak takımından öğrendiği için, Behlül'ün arka kapıdan eve ziyaretinin şüpheleriyle koruya adım atar ve birkaç dakika sonra Behlül ve Bihter'i görür. Bu andan itibaren herkesin hayatında dönüm noktası olacak bir süreç başlar.

Aşkı Memnu final ne zaman, saat kaçta? Aşkı Memnu final bölümü bu akşam yayınlanacak mı? 22 Temmuz Kanal D yayın akışı
ARKADAŞINA GÖNDER
Aşkı Memnu final ne zaman, saat kaçta? Aşkı Memnu final bölümü bu akşam yayınlanacak mı? 22 Temmuz Kanal D yayın akışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA