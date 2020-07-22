Aşkı Memnu final ne zaman, saat kaçta? Aşkı Memnu final bölümü bu akşam yayınlanacak mı? 22 Temmuz Kanal D yayın akışı

Halid Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden uyarlanan Aşkı Memnu final bölümü için geri sayım başladı. Kanal D'de tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkan yapımın final bölümü bir döneme damga vurmuştu. Türkiye'nin büyük bir merakla beklediği dizinin final bölümü hakkında araştırma yapan vatandaşlar 22 Temmuz Kanal D yayın akışına bakarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Peki Aşkı Memnu final ne zaman, saat kaçta? 22 Temmuz Kanal D yayın akışı! Aşkı Memnu final bölümü bu akşam yayınlanacak mı?
Aşkı Memnu final bölümü için araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Kanal D'de tekrar bölümleriyle ekrana gelen yapımın final bölümünün yayınlanacağı gün ve saat belli oldu. Böylelikle '' Aşkı Memnu final ne zaman, saat kaçta?'' sorusu yanıt buldu. İşte detaylar…
Aşk-ı Memnu, final bölümü ile 22 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...
22 Temmuz Çarşamba akşamı Kanal D'de Aşkı Memnu final bölümüyle bu akşam yayınlanacak.
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Nihal ve Behlül'ün düğün gününden bir sabah önce, Bihter, koruda gizli bir buluşmanın telaşını yaşamaktadır. Behlül onu aramış ve koruya çağırmıştır. Bihter herkesten gizli, Behlül'le koruda buluşur.
Aynı dakikalarda, Nihal tarafından evden kovulan Matmazel, Beşir'in giderek kötüleştiğini haber almış ve onu herkesten gizli ziyaret etmek için yalının üst kapısını kullanmak üzere korunun sokağa açılan kapısına gelmiştir.
Taksiden indiğinde, Behlül'ün arabasını görür. Behlül'ün düğünden önceki haftayı yeni teknesinde geçirdiğini, mutfak takımından öğrendiği için, Behlül'ün arka kapıdan eve ziyaretinin şüpheleriyle koruya adım atar ve birkaç dakika sonra Behlül ve Bihter'i görür. Bu andan itibaren herkesin hayatında dönüm noktası olacak bir süreç başlar.