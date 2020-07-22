Bu akşam ekrana gelecek olan Düğüm Salonu filmi konusu ve oyuncularıyla merak ediliyor. Başrollerinde Şahin Irmak, İrem Sak gibi ünlü oyuncuların bulunduğu yapımda kahkaha dolu sahneler dikkat çekiyor. Yan yana iki ayrı düğünde, "onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine" derken, olaylar düğüm düğüm gelişiyor. Peki Düğüm Salonu filmi nerede çekildi? Düğüm Salonu filmi konusu ne, oyuncuları kim?

DÜĞÜM SALONU KONUSU NE?

Düğüm Salonu"nda yan yana iki ayrı düğünde, "onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine" derken, olaylar düğüm düğüm gelişiyor, kahkahaya eşlik ediyor! Sizinle aynı gün, aynı yer, aynı saatte eski sevgilinizin de yan salonda evlendiğini görürseniz ve karşılaşırsanız ne olur? İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır! Düğün geceniz düğüm gecesine, düğün salonu "Düğüm Salonu"na dönüşür.

DÜĞÜM SALONU NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğüm Salonu filmi çekimleri 2018 yılında başlandı. Çekimler ise İzmir'in ilçesi Buca'da gerçekleştirildi.

DÜĞÜM SALONU FİLMİ OYUNCULARI KİM?

İrem Sak

Gonca Vuslateri

Emre Karayel

Şahin Irmak

Onur Buldu

Duygu Yetiş