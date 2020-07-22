Kolonya Cumhuriyeti konusu nedir, oyuncuları kimler? Kolonya Cumhuriyeti nerede çekildi?

Kolonya Cumhuriyeti filmi, günün en çok araştırılan filmleri arasında öne çıkıyor. Başrollerinde Çağlar Çorumlu ile Büşra Pekin'in yer aldığı film, komedi sahneleri ile vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Peki, Kolonya Cumhuriyeti filmi nerede çekildi? İşte, Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları diğer detaylar...

KOLONYA CUMHURİYETİ FİLMİNİN KONUSU

Başbakan ziyareti ve il olma vaadi ile uzak diyarlardaki bir beldenin belediye başkanlığını kazanan Peker Mengen, halk bu vaadi unutmayınca başbakanı kendine özgü yöntemlerle beldeye gelmeye ikna eder. Danışmanları ile yaptığı istişareler sonrası şaşalı bir karşılama töreni hazırlayan Peker, bu törenin kontrolünü kaybeder ve 5000 nüfuslu belde bir anda ülke olmak zorunda kalır.



Hem de Amerika ile savaşa girmiş bir ülke. Peker Mengen, istemeden evlendiği karısı Mualla ve danışmanları bir yandan Amerika ile uğraşırlarken, bir yandan da yeni bir ülke kurmanın zorluklarını tadacak, bu yolda bir uzaylının yardımını bile alacaklardır. Güldür Güldür yazar ekibinin senaryosunu yazdığı, yine aynı ekipten Murat Kepez'in ilk defa yönetmen koltuğuna geçtiği bu absürt komedide başrolleri Çağlar Çorumlu ve Büşra Pekin paylaşıyor. Kolonya Cumhuriyeti sizi kahkahanın hiç durmayacağı bir absürt dünyaya götürüyor!

KOLONYA CUMHURİYETİ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Kolonya Cumhuriyeti filminin oyuncu kadrosu;