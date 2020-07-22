Maksimum Tehlike konusu nedir, oyuncuları nelerdir? Maksimum Tehlike filmi hakkında merak edilenler!

Aksiyon türündeki Maksimum Tehlike filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bu gece Show TV'de ekrana gelecek olan filmde eski bir polis memurunun bir hapishaneye görevli olarak gitmesi ve daha sonra yaşadığı olaylar anlatılıyor. Heyecan ve bol aksiyon dolu sahneleriyle izleyenleri ekran başına kilitleyecek olan filmin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Buna göre; Maksimum Tehlike filmi konusu ne? Maksimum Tehlike filmi oyuncuları kim? İşte detaylar...
Eski bir polis olan operasyon uzmanı Cross ve ortağı Manning bir göreve atanırlar. Eski bir hapishaneyi yedeğe çekmeleri ve iki gizemli, bayan suçlunun gelişlerini önceden tespit etmeleri gerekmektedir. Bu kişilerin peşinde olan, başka seçkin para güçleri hapishaneyi ele geçirmeden önce onlar bunu başarmak durumundadırlar. Kadınların gerçek kimliği açığa çıktığında ise Cross, aslında hayal edebildiğinden çok daha büyük bir olayın içinde olduğunu fark edecektir. O zaman da baş etmesi gereken koşullar zorlaşacaktır.
Steven Seagal Rolü : Cross
Steve Austin Rolü : Manning
Michael Paré Rolü : Chris Blake
Ian Robison Rolü : Warden Samuels
Aliyah O'Brien Rolü : Charlotte
Steph Song Rolü : Samantha
Michael Adamthwaite Rolü : Collins
Bren Foster Rolü : Bradley