Maksimum Tehlike konusu nedir, oyuncuları nelerdir? Maksimum Tehlike filmi hakkında merak edilenler!

Aksiyon türündeki Maksimum Tehlike filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bu gece Show TV'de ekrana gelecek olan filmde eski bir polis memurunun bir hapishaneye görevli olarak gitmesi ve daha sonra yaşadığı olaylar anlatılıyor. Heyecan ve bol aksiyon dolu sahneleriyle izleyenleri ekran başına kilitleyecek olan filmin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Buna göre; Maksimum Tehlike filmi konusu ne? Maksimum Tehlike filmi oyuncuları kim? İşte detaylar...

MAKSİMUM TEHLİKE KONUSU NE?

Eski bir polis olan operasyon uzmanı Cross ve ortağı Manning bir göreve atanırlar. Eski bir hapishaneyi yedeğe çekmeleri ve iki gizemli, bayan suçlunun gelişlerini önceden tespit etmeleri gerekmektedir. Bu kişilerin peşinde olan, başka seçkin para güçleri hapishaneyi ele geçirmeden önce onlar bunu başarmak durumundadırlar. Kadınların gerçek kimliği açığa çıktığında ise Cross, aslında hayal edebildiğinden çok daha büyük bir olayın içinde olduğunu fark edecektir. O zaman da baş etmesi gereken koşullar zorlaşacaktır.



MAKSİMUM TEHLİKE OYUNCULARI

Steven Seagal Rolü : Cross

Steve Austin Rolü : Manning

Michael Paré Rolü : Chris Blake

Ian Robison Rolü : Warden Samuels

Aliyah O'Brien Rolü : Charlotte

Steph Song Rolü : Samantha

Michael Adamthwaite Rolü : Collins

Bren Foster Rolü : Bradley