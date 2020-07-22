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kimdir, kaç yaşında? 2020 aslen nereli?

Ekranların fenomen yarışması 2020 tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezona iddialı giriş yapan programın en dikkat çeken ismi şüphesiz oluyor. Yemek konusunda kendisine güvenen ve jürinin beğenisini kazanmak isteyen yarışmacının hayatı, yaşı, mesleği gibi bilgiler merak ediliyor. Kıbrıs’tan yarışmaya katılan kimdir, kaç yaşında? ?

Giriş Tarihi: 22.7.2020 09:07 Son Güncelleme: 22.7.2020 09:07 ABONE OL
MasterChef Celal Sarıgül kimdir, kaç yaşında? Celal Sarıgül nereli?

yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ederken yarışmacılardan MasterChef , en dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Gerek izleyenler gerekse sosyal medyada hayatına dair araştırma yapan vatandaşlar yarışmacı hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Genç yaşına rağmen yemek alanında kendisini kanıtlamaya çalışan yarışmacının uzun yıllar aşçılıkla ilgilendiği biliniyor. Buna göre; kimdir, kaç yaşında? ?

MASTERCHEF CELAL SARIGÜL KİMDİR?

Tv8 ekranlarının sevilen lezzet yarışması MasterChef ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Yarışmanın kadrosunda yerini alan Celal Sarıgül izleyenlerin dikkatini çekerken sosyal medyada hayat hikayesiyle merak edilen isimler arasında bulunuyor. İşte Celal Sarıgül hakkında merak edilen detaylar…

MasterChef Celal Sarıgül kimdir, kaç yaşında? Celal Sarıgül nereli?

CELAL SARIGÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2020'nin dikkat çeken yarışmacısı , Kıbrıs'tan yarışmaya katılıyor ancak aslen Antalyalıdır. 26 yaşındaki Celal Sarıgül, sporla da yakından ilgilidir. Yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs'ta ve Antalya'da aşçılık yaptığını söyleyen Celal Sarıgül'ün Instagram hesabında 2 bine yakın takipçisi bulunuyor.

MasterChef Celal Sarıgül kimdir, kaç yaşında? Celal Sarıgül nereli?
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MasterChef Celal Sarıgül kimdir, kaç yaşında? 2020 MasterChef Celal Sarıgül aslen nereli?
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