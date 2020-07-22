MasterChef yarışmasından son dakika: Yarışmacı Serhat, Mehmet Şef'i çileden çıkarttı! "Ya kendine gel ya da ben seni dışarı atarım"

MasterChef son bölüme yarışmacı Serhat ile Mehmet Şef'in diyaloğu damga vurdu. Serhat'ın verdiği cevaplar herkesin dikkatini çekerken "Cemre ile staj yaptık, stilini beğenmiyorum" dedi. Öte yandan geçen seneki yarışmacıların hiçbirini beğenmediğini dile getirirken bu iddialı konuşmaların ardından Mehmet Şef çileden çıktı ve çok sert tepki gösterdi. İşte son dakika gelişmeleri...

MEHMET ŞEF'İ ÇİLEDEN ÇIKARTAN YARIŞMACI!

MasterChef yarışmacısı Serhat'ın tavırları ve söyledikleri, jüri üyesi Mehmet Şef'i çileden çıkarttı. "Diğer şeflere saygısızlık yapmak istemiyorum. Ya kendine gel ya ben seni dışarı atarım" sözleriyle yarışmacıya tepki gösterdi.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları...