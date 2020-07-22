ATV ekranlarına bu akşam gelecek olan Pete ve Ejderhası filmi için geri sayım başladı. Disney'in sevilen aile filminin yeniden çekimi olan "Pete ve Ejderhası" Pete isimli yetim bir çocukla en iyi dostu ve aynı zamanda bir ejderha olan Elliott'ın maceralarını konu alıyor. Peki; Pete ve Ejderhası filmi konusu nedir? Pete ve Ejderhası filmi oyuncuları kimler?

PETE VE EJDERHASI FİLMİ KONUSU

Yaşlı ahşap oymacısı Bay Meacham yıllardır mahalle çocuklarını Kuzeybatı Pasifik'te yaşayan acımasız ejderha hikâyeleri anlatan neşeli bir adamdır. Orman bekçisi olarak çalışan kızı Grace bu hikâyeleri gerçeklikten uzak bulsa da günün birinde ormanda yaşayan Pete ile tanışır. 10 yaşında, ailesi ve evi olmayan gizemli bir çocuk olan Pete ormanda Elliott isimli yeşil, dev bir ejderhayla birlikte yaşadığını iddia etmektedir. Pete'in anlattığı ejderha Elliott, Bay Meacham'ın hikâyelerindeki ejderhaya son derece benzemektedir. Grace, babası Jack'in ve 11 yaşındaki Natalie'nin yardımıyla Pete'in geldiği, ait olduğu yeri ve ejderhayla ilgili gerçeği ortaya çıkartmak için yola koyulur...

PETE VE EJDERHASI FİLMİ OYUNCULARI