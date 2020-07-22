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konusu nedir? kimler?

Bu akşam ATV ekranlarına gelecek olan için heyecan dorukta. 2013 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Tolga Örnek oturuyor. Dram ve komedi türünde olan filmin konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Peki; nedir? kimler?

Giriş Tarihi: 22.7.2020 17:13 ABONE OL
Senin Hikayen filmi konusu nedir? Senin Hikayen filmi oyuncuları kimler?

ATV ekranlarına bu akşam gelecek olan Senin Hikayen filmi için geri sayım başladı. Hakan ve Esra evliliklerinin yedinci yılını tamamlayan, birbirlerini halen tutkuyla seven, 30'lu yaşlarında bir çifttir. Esra özel bir şirkette iyi bir kariyer sahibidir ve hatta yurt dışından iş teklifi almıştır. Müzik stüdyosu olan Hakan ise aldığı reklam, film projeleri ile ailesini geçindirmeye çalışan, sevgi dolu bir eştir ancak çeşitli sorunlar sevbebiyle hikaye başla alanlara gidecektir. Senin Hikayen filmi konusu nedir? Senin Hikayen filmi oyuncuları kimler?

SENİN HİKAYEN FİLMİ KONUSU

Hakan ve Esra evliliklerinin yedinci yılını tamamlayan, birbirlerini halen tutkuyla seven, 30'lu yaşlarında bir çifttir. Esra özel bir şirkette iyi bir kariyer sahibidir ve hatta yurt dışından iş teklifi almıştır. Müzik stüdyosu olan Hakan ise aldığı reklam, film projeleri ile ailesini geçindirmeye çalışan, sevgi dolu bir eştir. Hakan'ın annesi Meral'de ise kanser belirtileri baş göstermeye başlar, tedaviyi kabul eden Meral henüz torun sevmeden hayata veda etmemeye kararlıdır. Ama Esra ile Hakan da çocuk konusunda tereddütler yaşayan bir çifttir. Esra bir yandan kariyerini düşünür, bir yandan çocuk sahibi olmak kafasında soru işaretiyken, yaşam ikisine de güzel bir sürpriz yapar.

SENİN HİKAYEN FİLMİ OYUNCULARI

  • Yapım Yılı : 2013
  • Yönetmen : Tolga Örnek
  • Türü : Dram, Komedi
  • Oyuncular : Timuçin Esen, Selma Ergeç, Nevra Serezli

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Senin Hikayen filmi konusu nedir? Senin Hikayen filmi oyuncuları kimler?
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