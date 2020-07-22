Yasemin Özilhan'ın eşi İzzet Özilhan kimdir, ne iş yapıyor? Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan boşanıyor mu?

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden olan Doktorlar'da Ela karakteriyle tüm Türkiye'de tanınan ancak sonrasında ekranlardan uzaklaşan Yasemin Özilhan ve eşi İzzet Özilhan arasında ipler gerildi. Ünlü oyuncu eşini yaşanan olay sonrası takipten çıkartınca "boşanacaklar" iddiaları gündeme geldi. Magazin gündemini takip eden vatandaşlar ise İzzet Özilhan hakkında detayları merak ediyor. Peki, Yasemin Özilhan'ın eşi İzzet Özilhan kimdir, ne iş yapıyor? Yasemin Özilhan boşanıyor mu?

İZZET ÖZİLHAN KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Yasemin Özilhan'ın eşi İzzet Özilhan son olarak Ezgi Öcel'in sosyal medya hesabındaki fotoğrafları peş peşe beğenmesinin ardından gündeme bomba gibi düşmüş ünlü manken ise bu durumu sosyal medya hesabından ifşa etmişti…