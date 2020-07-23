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konusu nedir, oyuncuları kimler? 5. Dalga filmi bu akşam Tv'de!

Bilim Kurgu ve gerilim türlerini bir araya derleyen konusu ve oyuncuları bu akşam yayınlanacak olan filmin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda J Blakeson yer alırken, film ilk olarak 2016 yılında beyaz perdede izleyici ile buluştu. Peki, 5. Dalga filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte 5. Dalga filmine dair merak edilenler…

Giriş Tarihi: 23.7.2020 17:15 ABONE OL
5. Dalga filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? 5. Dalga filmi bu akşam Tv'de!

Bilimkurgu tarzında olan ve orijinal ismi 5th Wave olan 5. Dalga filminin ABD yapımı olduğu biliniyor. Yapımın yönetmen koltuğunda J Blakeson yer alırken, filmin başrollerinde Chloe Grace Moretz ve Nick Robinson gibi isimler yer alıyor. Peki, 5. Dalga filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte 5. Dalga filmine dair detaylar…

5. DALGA FİLMİ KONUSU NEDİR?

İnsan görünümlü uzaylılar tarafından yapılan saldırıdan kurtulan genç bir kız, kaybolan erkek kardeşini aramaya koyulur. Kardeşini arama çalışmalarına uzaylı olup olmadığı belirsiz olan bir çocuk yardımcı olacaktır. Dünyanın sonunu getirecek olan 5. dalgadan kaçmak için başka çaresi kalmayan Cassie (Chloë Grace Moretz)'nin bu yabancıya güvenmekten başka çaresi kalmamıştır.

5th Wave Rick Yancey'nin çok satan romanından esinlenerek Susannah Grant, Akiva Goldsman ve Jeff Pinkner tarafından yazılarak beyaz perdeye aktarıldı.

5. DALGA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Ron Livingston, Maggie Siff, Alex Roe, Maria Bello, Maika Monroe ve Liev Schreiber'ın paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda J Blakeson oturuyor.

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5. Dalga filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? 5. Dalga filmi bu akşam Tv'de!
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