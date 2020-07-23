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Aşk 3.bölüm fragmanı yayınlandı! son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D’nin yeni dizisinin sıkı takipçileri yayınlanan son bölümde beklenmedik olaylarla karşılaştı. Geniş ve sımsıcak bir aileye iki yabancı misafirin dahil olmasıyla başlayan dizinin yeni bölümünde Ateş ve Yasemin’in düğün yapamadan evlendiklerini öğrenen Perihan şaşkınlığını gizleyemez ve planlar yapmaya başlar. 3.bölüm fragmanı ve son bölüm özetinde yaşananlar merak ediliyor. Peki Çatı Katı Aşk yeni bölümde neler oluyor? Çatı Katı Aşk son bölümde neler oldu?

Giriş Tarihi: 23.7.2020 14:42 Son Güncelleme: 23.7.2020 15:02 ABONE OL
Çatı Katı Aşk 3.bölüm fragmanı yayınlandı! Çatı Katı Aşk son bölümde neler oldu?

Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz'in yer aldığı dizi yeni bölümleriyle izleyicisine keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla ilgi odağı olan dizinin son bölümünde heyecanlı anlar yaşanmıştı. Peki 3.bölümde neler oluyor? Çatı Katı Aşk son bölümde neler oldu?

ÇATI KATI AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Ekranların yeni dizisi Çatı Katı Aşk 3.yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Ateş ve Yasemin'e Yılmaz ailesi tarafından düzenlenen düğün dikkat çekiyor. İşte, fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

Çatı Katı Aşk 3.bölüm fragmanı yayınlandı! Çatı Katı Aşk son bölümde neler oldu?

ÇATI KATI AŞK 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ateş ve Yasemin'in düğün yapamadan evlendiklerini öğrenen Perihan bu duruma çok üzülür ve ikiliye unutulmaz bir düğün yapmak için mahalleliyle beraber kolları sıvar. Ancak Ateş ve Yasemin'in hareketleri Saadet'in şüphelenmesine neden olur. Saadet gerçeği öğrenmek için torunlarıyla beraber harekete geçer.

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Ateş ve Yasemin düğünü iptal etmek için ellerinden geleni ardına koymazken düğün hazırlıklarına gizli gizli devam etmek zorunda kalan Perihan'ın planı Ateş Ayşen, Demir ve Yasemin'i hiç beklenmedik olayların içerisine sürükler.

Ne yaparsa yapsın Ayşen'i evli olmadığına ikna edemeyen Ateş duygularında samimi olduğunu Ayşen'e ispatlamak için farklı yollar denese de Ayşen'in kolay kolay yelkenleri suya indirmeye niyeti yoktur. Demir ise Saadet'in talimatıyla ortakları araştırırken Ateş ve Yasemin'in evliliğin gerçek olmadığını öğrenir. Yavaş yavaş Yasemin'e karşı bir şeyler hissetmeye başlayan Demir acaba gerçeği ailesine söyleyip Yasemin'e olan duygularını görmezden gelebilecek midir?

Çatı Katı Aşk 3.bölüm fragmanı yayınlandı! Çatı Katı Aşk son bölümde neler oldu?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşen, Ateş'in davranışlarındaki tutarsızlıklar yüzünden ikileme düşer!

Ateş'in Ayşen'e evliliği hakkındaki gerçekleri itiraf ettiği sırada Gülriz'in mahalleye gelmesi tüm planları altüst eder. Evlilik oyununa devam etmek zorunda olan Ateş için işler zorlaşmıştır. Ayşen ise düşünceleri konusunda kararsızdır.

Gülriz bu şüpheli evliliğin ardından Yasemin'in ailesi ile tanışmak ister. Yasemin ve Ateş bu kez başka bir engele karşı koymak zorunda kalır.

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Çatı Katı Aşk 3.bölüm fragmanı yayınlandı! Çatı Katı Aşk son bölümde neler oldu?
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