Çatı Katı Aşk 3.bölüm fragmanı yayınlandı! Çatı Katı Aşk son bölümde neler oldu?

ÇATI KATI AŞK 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ateş ve Yasemin'in düğün yapamadan evlendiklerini öğrenen Perihan bu duruma çok üzülür ve ikiliye unutulmaz bir düğün yapmak için mahalleliyle beraber kolları sıvar. Ancak Ateş ve Yasemin'in hareketleri Saadet'in şüphelenmesine neden olur. Saadet gerçeği öğrenmek için torunlarıyla beraber harekete geçer.

Çatı Katı Aşk 3. Bölüm (23 Temmuz 2020 Perşembe) Çılgın aşkta yeni oyunlar... | Video

Ateş ve Yasemin düğünü iptal etmek için ellerinden geleni ardına koymazken düğün hazırlıklarına gizli gizli devam etmek zorunda kalan Perihan'ın planı Ateş Ayşen, Demir ve Yasemin'i hiç beklenmedik olayların içerisine sürükler.

Ne yaparsa yapsın Ayşen'i evli olmadığına ikna edemeyen Ateş duygularında samimi olduğunu Ayşen'e ispatlamak için farklı yollar denese de Ayşen'in kolay kolay yelkenleri suya indirmeye niyeti yoktur. Demir ise Saadet'in talimatıyla ortakları araştırırken Ateş ve Yasemin'in evliliğin gerçek olmadığını öğrenir. Yavaş yavaş Yasemin'e karşı bir şeyler hissetmeye başlayan Demir acaba gerçeği ailesine söyleyip Yasemin'e olan duygularını görmezden gelebilecek midir?