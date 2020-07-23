Çatı Katı Aşk 3.bölüm fragmanı yayınlandı! Çatı Katı Aşk son bölümde neler oldu?

Çatı Katı Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz'in yer aldığı dizi yeni bölümleriyle izleyicisine keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla ilgi odağı olan dizinin son bölümünde heyecanlı anlar yaşanmıştı. Peki Çatı Katı Aşk 3.bölümde neler oluyor? Çatı Katı Aşk son bölümde neler oldu?
Ekranların yeni dizisi Çatı Katı Aşk 3.yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Ateş ve Yasemin'e Yılmaz ailesi tarafından düzenlenen düğün dikkat çekiyor. İşte, Çatı Katı Aşk 3.bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…
Ateş ve Yasemin'in düğün yapamadan evlendiklerini öğrenen Perihan bu duruma çok üzülür ve ikiliye unutulmaz bir düğün yapmak için mahalleliyle beraber kolları sıvar. Ancak Ateş ve Yasemin'in hareketleri Saadet'in şüphelenmesine neden olur. Saadet gerçeği öğrenmek için torunlarıyla beraber harekete geçer.
Çatı Katı Aşk 3. Bölüm (23 Temmuz 2020 Perşembe) Çılgın aşkta yeni oyunlar... | Video
Ateş ve Yasemin düğünü iptal etmek için ellerinden geleni ardına koymazken düğün hazırlıklarına gizli gizli devam etmek zorunda kalan Perihan'ın planı Ateş Ayşen, Demir ve Yasemin'i hiç beklenmedik olayların içerisine sürükler.
Ne yaparsa yapsın Ayşen'i evli olmadığına ikna edemeyen Ateş duygularında samimi olduğunu Ayşen'e ispatlamak için farklı yollar denese de Ayşen'in kolay kolay yelkenleri suya indirmeye niyeti yoktur. Demir ise Saadet'in talimatıyla ortakları araştırırken Ateş ve Yasemin'in evliliğin gerçek olmadığını öğrenir. Yavaş yavaş Yasemin'e karşı bir şeyler hissetmeye başlayan Demir acaba gerçeği ailesine söyleyip Yasemin'e olan duygularını görmezden gelebilecek midir?
Ayşen, Ateş'in davranışlarındaki tutarsızlıklar yüzünden ikileme düşer!
Ateş'in Ayşen'e evliliği hakkındaki gerçekleri itiraf ettiği sırada Gülriz'in mahalleye gelmesi tüm planları altüst eder. Evlilik oyununa devam etmek zorunda olan Ateş için işler zorlaşmıştır. Ayşen ise düşünceleri konusunda kararsızdır.
Gülriz bu şüpheli evliliğin ardından Yasemin'in ailesi ile tanışmak ister. Yasemin ve Ateş bu kez başka bir engele karşı koymak zorunda kalır.