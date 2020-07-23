Son Dakika Haber - Danla Bilic MasterChef şampiyonunu açıkladı: Emir Elidemir! MasterChef Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında?

Son dakika haberleri...Ekranların en sevilen yemek yarışması MasterChef 2020 yeni sezon başladı. Televizyon ekranlarına hızlı bir başlangıç yapan programda yarışmacılardan bazıları öne çıkıyor. Bu isimlerden bir tanesi de Emir Elidemir oldu. İzmir doğumlu yarışmacı, Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu olup yarışmanın favorileri arasında kısa sürede yerini aldı. Öte yandan sosyal medya fenomeni Danla Bilic tarafından da destekleniyor.

MASTERCHEF EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

1994 yılında İzmir'de doğdu. Emir Elidemir yaş olarak 26 yaşındadır. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Emir Elidemir, 2012 yılında üniversite için mutfağı seçti. Çocukluğundan beri en büyük tutkusu yemek yapmak olan Emir Elidemir, Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nden mezun oldu. 4 yıllık eğitiminin ardından Emir Elidemir ünlü restoranlarda çalışmaya başladı.

Florida, Amsterdam, Lyon ve İzmir'de staj yapan Emir Elidemir, Michelin yıldızlı 3 restoranda çalıştı. Son olarak New York'ta "Benno" isimli restoranda emek veren Emir Elidemir yarışmaya katılmak için Amerika'dan Türkiye kesin dönüş yaptı.

İşte Danla Bilic tarafından desteklenen MasterChef Emir hakkında son dakika detayları...