Son Dakika Haber - Danla Bilic MasterChef şampiyonunu açıkladı: Emir Elidemir! MasterChef Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında?

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Haber - şampiyonunu açıkladı: ! Elidemir kimdir, kaç yaşında?

Survivor 2020'de yakın arkadaşı Cemal Can'ı destekleyen 'ten açıklama geldi. Sosyal medya hesabından MasterChef yarışmacısı 'i desteklediğini duyuran ünlü fenomenin bu açıklamasının ardından Emir Elidemir hakkında araştırmalar başladı. Ekranların en sevilen yemek yarışmalarından Elidemir, yarışmanın öne çıkan isimleri arasında yer almayı başardı. İşte son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 23.7.2020 09:47 Son Güncelleme: 23.7.2020 09:47 ABONE OL
Danla Bilic'den son dakika açıklaması: MasterChef şampiyonunu açıkladı: Emir Elidemir! MasterChef Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında?

haberleri...Ekranların en sevilen yemek yarışması 2020 yeni sezon başladı. Televizyon ekranlarına hızlı bir başlangıç yapan programda yarışmacılardan bazıları öne çıkıyor. Bu isimlerden bir tanesi de oldu. İzmir doğumlu yarışmacı, Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu olup yarışmanın favorileri arasında kısa sürede yerini aldı. Öte yandan sosyal medya fenomeni tarafından da destekleniyor.

MASTERCHEF EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

1994 yılında İzmir'de doğdu. Emir Elidemir yaş olarak 26 yaşındadır. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Emir Elidemir, 2012 yılında üniversite için mutfağı seçti. Çocukluğundan beri en büyük tutkusu yemek yapmak olan Emir Elidemir, Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nden mezun oldu. 4 yıllık eğitiminin ardından Emir Elidemir ünlü restoranlarda çalışmaya başladı.

Florida, Amsterdam, Lyon ve İzmir'de staj yapan Emir Elidemir, Michelin yıldızlı 3 restoranda çalıştı. Son olarak New York'ta "Benno" isimli restoranda emek veren Emir Elidemir yarışmaya katılmak için Amerika'dan Türkiye kesin dönüş yaptı.

İşte Danla Bilic tarafından desteklenen MasterChef Emir hakkında son dakika detayları...

Danla Bilic'den son dakika açıklaması: MasterChef şampiyonunu açıkladı: Emir Elidemir! MasterChef Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında?

Ekranlara hızlı bir giriş yapan yarışmacılarıyla adından söz ettiriyor. Yayınladığı günlerde reyting listesinde ilk sıraya yerleşmeyi başaran Masterchef programı jüri üyeleri ve yeni sezon yarışmacıları ile merak uyandırıyor. Yeni sezon için binlerce başvuru olması üzerine yarışmaya eklenen ek etaplar ile izleyiciler yarışmacı adaylarını daha yakından tanıma fırsatına erişiyor.

Danla Bilic'den son dakika açıklaması: MasterChef şampiyonunu açıkladı: Emir Elidemir! MasterChef Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında?

'in yeni bölümünde yarışan yakışıklılığı ve yetenek konusundaki yeteneği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Michelin yıldızlı restoranlarda çalışan Emir Elidemir şimdiden birçok kişinin şampiyonluk adayı olmayı başardı. Genç aşçıyı fark eden ise sosyal medya hesabından eğlenceli bir paylaşım yaptı.

Bodrum'da tatilin keyfini çıkartan Youtuber Danla Bilic bir yanda da TV 8' ekranlarına gelen Masterchef'i takip ediyor. Yarışmayla ilgili yorumlarını esirgemeyen Danla Bilic Emir Elidemir'in fotoğrafını paylaşarak "Oylar hazır. Şaka şaka" notunu düştü.

Danla Bilic'den son dakika açıklaması: MasterChef şampiyonunu açıkladı: Emir Elidemir! MasterChef Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında?
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Son Dakika Haber - Danla Bilic MasterChef şampiyonunu açıkladı: Emir Elidemir! MasterChef Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında?
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